*Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă mai accentuată în extremitatea de sud şi de sud-est a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

*Săptămâna 7 – 14 decembrie 2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

*Săptămâna 14 – 21 decembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi uşor excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi, în general, apropiat de cel normal.

*Săptămâna 21 – 28 decembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.