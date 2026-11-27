Bilete de tratament disponibile pentru pensionarii din Alba: Ce stațiuni au locuri libere pentru plecările din 5-9 decembrie 2026

Un număr de 45 de bilete de tratament balnear sunt disponibile pentru persoanele interesate din județul Alba, cu plecări în perioada 5-9 decembrie 2026, în mai multe stațiuni din țară.

Potrivit informării transmise de Casa Județeană de Pensii Alba, biletele sunt disponibile în stațiuni precum Băile Felix, Geoagiu, Sovata, Covasna, Buziaș și Băile Olănești.

Lista biletelor de tratament disponibile, în funcție de stațiune și data plecării:

*1 Mai – Hotel Ceres (3 stele): 2 bilete, plecare în 5 decembrie;

*Bazna – Vila 2 (2 stele): 2 bilete, plecare în 7 decembrie;

*Buziaș – Hotel Silvana: 4 bilete, plecare în 5 decembrie;

*Căciulata – Hotel Traian (3 stele): 2 bilete, plecare în 5 decembrie;

*Covasna – Hotel Cerbul (3 stele): 2 bilete, plecare în 5 decembrie;

*Băile Felix – Hotel Padiș (3 stele): 2 bilete, plecare în 6 decembrie; 6 bilete, plecare în 7 decembrie; câte un bilet pentru plecările din 8 și 9 decembrie;

*Băile Felix – Hotel Păunița: un bilet, plecare în 7 decembrie și 2 bilete, plecare în 9 decembrie;

*Geoagiu – Hotel Ceres (2 stele): 8 bilete, plecare în 5 decembrie și 4 bilete, plecare în 6 decembrie;

*Băile Olănești – Hotel Livadia (3 stele): un bilet, plecare în 5 decembrie;

*Ocna Șugatag – Hotel Crăiasca (3 stele): câte un bilet pentru plecările din 6 și 7 decembrie;

*Sovata – Hotel Aluniș (3 stele): 2 bilete, plecare în 6 decembrie;

*Sovata – Hotel Hefaistos (2 stele): 2 bilete, plecare în 5 decembrie.

Când și de unde pot fi ridicate biletele

Biletele de tratament pot fi ridicate de la ghișeul nr. 3 al Casei Județene de Pensii Alba, în zilele de 2 și 3 decembrie 2026, în intervalul orar 08:00-13:00.

Persoanele interesate sunt îndemnate să se prezinte în intervalul menționat, având în vedere numărul limitat de bilete disponibile.

sursa: Casa Județeană de Pensii Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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