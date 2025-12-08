Sute de posturi pentru creșe deblocate de Guvern. Ministrul Daniel David: „Educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare”
Sute de posturi pentru creșe deblocate de Guvern. Ministrul Daniel David: „Educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare”
Guvernul a aprobat recent deblocarea a sute de posturi pentru creșe. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că decizia este una îmbucurătoare şi că educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare.
În şedinţa de vineri a Guvernului a fost adoptat memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creşelor construite recent prin PNRR.
Citește și: VIDEO | Cea mai mare creșă din județ, construită la Alba Iulia. Va avea o capacitate de 110 locuri și se va deschide 2026
”Educaţia timpurie este o componentă esenţială a educaţiei, locul în care se formează premisele (prerechizitele) pentru cele opt competenţe-cheie, care vor fi formate, dezvoltate şi orientate spre specializare la celelalte niveluri educaţionale.
De aceea, în zona educaţiei timpurii, focalizarea mea ca ministru a fost pe creşterea gradului de includere a copiilor în sistem, unde, pe lângă construirea infrastructurii necesare (ex.: prin PNRR sau prin alte programe naţionale), vectorul principal este formarea şi dezvoltarea resursei umane”, a declarat Daniel David.
Citește și: VIDEO | O nouă creșă, în Parcul Arini. La Sebeș se investește în educația timpurie: patru creșe și grădinițe construite în ultimii ani
Educația ar trebui să intre în faza de stabilizare, mai spune ministrul.
”Faptul că, încă în condiţii de criză fiscal-bugetară, Guvernul României a deblocat aceste posturi, este un lucru care mă bucură şi care se adaugă altui demers similar din luna august – când s-au mai aprobat 422 de posturi -, confirmând viziunea mea că, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară, educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare”, a completat acesta.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Restricţiile de trafic de pe Valea Oltului, ridicate: ,,Cu 12 zile mai devreme față de termenul anunțat inițial”
Restricţiile de trafic de pe Valea Oltului, ridicate: ,,Cu 12 zile mai devreme față de termenul anunțat inițial” Au fost ridicate restricţiile de circulaţie de pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu. Lucrările au fost finalizate, sâmbătă, 6 decembrie, la Viaductul Cârligul Mic, a anunțat Centrul INFOTRAFIC. Lucrările la dispozitivele de acoperire a rosturilor de […]
Toate trecerile de pietoni, semaforizate sau supraînălțate: Se pregătește cea mai amplă schimbare a marcajelor din oraşe
Toate trecerile de pietoni, semaforizate sau supraînălțate: Se pregătește cea mai amplă schimbare a marcajelor din oraşe Toate trecerile de pietoni din țară vor avea semafoare sau vor fi supraînălţate. Guvernul pregătește cea mai amplă schimbare a marcajelor din oraşe. Autoritățile speră că, astfel, va scădea numărul tragediilor produse pe zebre. Proiectul de lege propune […]
Salariul minim pe niveluri: Vechimea și studiile vor conta în calcul. Ce creșteri ar aduce noul sistem – Proiect
Salariul minim pe niveluri: Vechimea și studiile vor conta în calcul. Ce creșteri ar aduce noul sistem – Proiect Un proiect de lege depus recent la Senat vine cu propunerea de a schimba modul în care se stabilește salariul minim pe economie, astfel încât veniturile angajaților să crească automat în funcție de vechimea în muncă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sute de posturi pentru creșe deblocate de Guvern. Ministrul Daniel David: „Educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare”
Sute de posturi pentru creșe deblocate de Guvern. Ministrul Daniel David: „Educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare” Guvernul...
Restricţiile de trafic de pe Valea Oltului, ridicate: ,,Cu 12 zile mai devreme față de termenul anunțat inițial”
Restricţiile de trafic de pe Valea Oltului, ridicate: ,,Cu 12 zile mai devreme față de termenul anunțat inițial” Au fost...
Știrea Zilei
EXIT-POLL: PNL prin Ciprian Ciucu câștiga alegerile pentru primăria Capitalei. Rezultatele de la ora 19.00: Cum arată clasamentul
EXIT-POLL: PNL prin Ciprian Ciucu câștiga alegerile pentru primăria Capitalei. Rezultatele de la ora 19.00: Cum arată clasamentul Au apărut...
VIDEO | Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A primit o sobă nouă, haine curate, iar casa i-a fost orânduită în așteptarea Crăciunului
Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A...
Curier Județean
VIDEO | Tată și fiu din Bucerdea Grânoasă, REȚINUȚI de poliție: Au amenințat cu un cuțit, pe stradă, un bărbat. Sunt cercetați de oamenii legii
Tată și fiu din Bucerdea Grânoasă, REȚINUȚI de poliție: Au amenințat cu un cuțit, pe stradă, un bărbat. Sunt cercetați...
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în Partoș. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în Partoș Un accident rutier a avut loc luni dimineața, în...
Politică Administrație
Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat în Consiliul Local
Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat...
Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei
Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru...
Opinii Comentarii
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...