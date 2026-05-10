Regulament nou de picnic în Poiana cu Goruni de la Vinerea: Taxe pentru facilități

Autoritățile locale din Cugir pregătesc un nou regulament pentru desfășurarea activităților de picnic în zona Poiana cu Goruni de la Vinerea, documentul fiind în prezent în dezbatere publică. Măsura vine în contextul creșterii numărului de turiști și al organizării tot mai frecvente de evenimente în zonă, inclusiv festivaluri și activități de camping.

Administrarea zonei de picnic se va face de către autoritățile administrației publice locale, prin Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat.

Proiectul urmărește stabilirea unor reguli clare pentru utilizarea spațiului de agrement, protejarea mediului și prevenirea incidentelor provocate de focuri deschise sau abandonarea deșeurilor. Potrivit proiectului, activitățile de picnic vor putea fi desfășurate doar în perimetrele amenajate sau indicate de administrația locală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic.

Programul de desfășurare a activităților de picnic în Poiana cu Goruni de la Vinerea va fi zilnic între orele 8.00 și 22.00.

Ce obligații vor avea cei care ies la picnic

Regulamentul prevede mai multe obligații pentru persoanele care utilizează zona Poiana cu Goruni:

*deșeurile trebuie colectate și aruncate exclusiv în spațiile special amenajate;

*focul poate fi aprins doar în vetrele sau locurile indicate de administrație;

*focul trebuie supravegheat permanent și stins complet înainte de părăsirea zonei;

*este interzisă distrugerea vegetației, a arborilor sau a mobilierului urban;

*nu vor putea fi deteriorate panourile informative, indicatoarele ori amenajările existente;

*vizitatorii vor fi obligați să păstreze liniștea și să nu tulbure ordinea publică;

*spălarea vaselor sau a altor obiecte în cursuri de apă ori izvoare va fi interzisă;

*după încheierea activităților, locul trebuie lăsat curat și fără urme de deșeuri.

De asemenea, regulamentul propune reguli speciale pentru organizarea de evenimente private, campinguri temporare sau festivaluri. Organizatorii vor avea obligația să asigure toalete ecologice, recipiente pentru colectarea gunoiului, alimentare cu apă și refacerea terenului după încheierea evenimentelor.

Amenzi între 500 și 3.000 de lei

Nerespectarea regulamentului va atrage sancțiuni consistente, cuprinse între 500 și 3.000 de lei. Printre faptele sancționabile se numără:

*aruncarea deșeurilor în alte locuri decât cele amenajate;

*aprinderea focului în afara spațiilor permise;

*abandonarea jarului sau a materialelor inflamabile;

*distrugerea vegetației și a arborilor;

*deteriorarea amenajărilor din zona de picnic;

*tulburarea liniștii publice;

*organizarea de activități neautorizate

În cazurile grave, autoritățile pot dispune și evacuarea persoanelor din perimetrul de agrement.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va putea face de către primarul orașului Cugir, polițiști locali sau persoane împuternicite de către primarul orașului Cugir.

Taxe pentru facilități

Noul regulament prevede și taxe pentru închirierea de facilității în vederea desfășurării activităților de picnic. Aceste taxe sunt

*taxă închiriere stână tradițională: 200 de lei /zi;

*taxă închiriere filigorie: 130 de lei/zi;

*taxă închiriere masă rustică: 60 de lei/zi

Aceste taxe se vor achita la casieria Primăriei Cugir.

Regulamentul, în dezbatere publică

Documentul se află în etapa de consultare publică, iar cetățenii pot transmite propuneri și observații către administrația locală înainte de aprobarea finală în Consiliul Local.

Dezbaterea publică a proiectului de hiotărâre referitor la aprobarea regulamentului cu privire la desfășurarea activităților de picnic în Poiana cu Goruni de la Vinerea se va desfășura luni, 18 mai 2026, de la ora 15.00, în sala de ședințe a Consiliului Local Cugir.

Poiana cu Goruni de la Vinerea a devenit în ultimii ani una dintre cele mai frecventate destinații pentru picnic și camping din județul Alba, mai ales în sezonul cald.

