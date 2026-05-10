Curier Județean

FOTO | Bombă de aruncător de 50 mm, găsită la Ciugudu de Sus. A fost asanată în siguranță de către echipajul pirotehnic al ISU Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

în

De

Bombă de aruncător de 50 mm, găsită la Ciugudu de Sus. A fost asanată în siguranță de către echipajul pirotehnic al ISU Alba

O bombă de aruncător de 50 mm a fost găsită duminică, 10 mai 2026, la Ciugudu de Sus. A fost asanată în siguranță de către echipajul pirotehnic al ISU Alba.

Echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină pentru asanarea unei bombe de aruncător de 50mm în localitatea Ciugudu de Sus, comuna Unirea, către Podeni.

Bomba a fost asanată în siguranță de către echipajul pirotehnic.

La misiune a participat o autospecială pirotehnică.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Regulament nou de picnic în Poiana cu Goruni de la Vinerea: Taxe pentru facilități

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

10 mai 2026

De

Regulament nou de picnic în Poiana cu Goruni de la Vinerea: Taxe pentru facilități Autoritățile locale din Cugir pregătesc un nou regulament pentru desfășurarea activităților de picnic în zona Poiana cu Goruni de la Vinerea, documentul fiind în prezent în dezbatere publică. Măsura vine în contextul creșterii numărului de turiști și al organizării tot mai […]

Citește mai mult

Curier Județean

Care este programul de circulație al Mocăniței Apusenilor pe traseul Lunca Arieșului-Sălciua: Curse în weekend

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

10 mai 2026

De

Care este programul de circulație al Mocăniței Apusenilor pe traseul Lunca Arieșului-Sălciua: Curse în weekend Peisajele spectaculoase de pe Valea Arieșului pot fi văzute din Mocănița Apusenilor, care a început să circule în fiecare weekend. La fel ca în 2025, trenul de epocă circulă pe un traseu de 10 kilometri, între halta Lunca Arieșului și […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Ziua Regalității 2026, la Alba Iulia: Bustul Regelui Mihai I amplasat în Cetatea Alba Carolina și declararea oficială a Piațetei „Regele Mihai I”. Slujbă religioasă și momente artistice

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

10 mai 2026

De

Ziua Regalității 2026, la Alba Iulia: Bustul Regelui Mihai I amplasat în Cetatea Alba Carolina și declararea oficială a Piațetei „Regele Mihai I”. Slujbă religioasă și momente artistice Ziua Regalității a fost marcată la Alba Iulia pe data de 10 mai 2026, printr-un eveniment de ,,înaltă ținută” dedicat Majestății Sale Regele Mihai I. Cu acest […]

Citește mai mult