FOTO | Bombă de aruncător de 50 mm, găsită la Ciugudu de Sus. A fost asanată în siguranță de către echipajul pirotehnic al ISU Alba

Bombă de aruncător de 50 mm, găsită la Ciugudu de Sus. A fost asanată în siguranță de către echipajul pirotehnic al ISU Alba

O bombă de aruncător de 50 mm a fost găsită duminică, 10 mai 2026, la Ciugudu de Sus. A fost asanată în siguranță de către echipajul pirotehnic al ISU Alba.

Echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină pentru asanarea unei bombe de aruncător de 50mm în localitatea Ciugudu de Sus, comuna Unirea, către Podeni.

Bomba a fost asanată în siguranță de către echipajul pirotehnic.

La misiune a participat o autospecială pirotehnică.

