Ursoaică cu pui, semnalată duminică după-masa în zona satului Ciugud. Recomandări pentru localnici
Ursoaică cu pui, semnalată duminică după-masa în zona satului Ciugud. Recomandări pentru localnici
Prezența unei ursoaice cu pui a fost semnalată duminică după-masa în zona satului Ciugud, în proximitatea fostei exploatări de bentonită.
Pentru siguranță, localnicii sunt rugați să respecte următoarele recomandări:
-Evitați zona menționată pentru următoarea perioadă.
-Dacă observați animalele, nu vă apropiați de ele sub nicio formă ( ursoaicele cu pui pot fi extrem de protectoare și imprevizibile ).
-Nu încercați să hrăniți animalele sau să le fotografiați de aproape.
-Păstrați distanța și retrageți-vă calm spre o zonă sigură.
,,În cazul în care zăriți animalele, vă rugăm să contactați imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. Vă rugăm să dați dovadă de prudență maximă și să informați și vecinii cu privire la acest avertisment!”, au transmis reprezentanții administrației locale de la Ciugud.
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Pasaj subteran în zona Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: Implementarea proiectului în valoare de 74 de milioane de lei, la aprobare în Consiliul Local
Pasaj subteran în zona Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: Implementarea proiectului în valoare de 74 de milioane de lei, la aprobare în Consiliul Local Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 12 mai 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea implementării, a cheltuielilor legate de […]
23 – 24 mai 2026 | Sărbătoarea narciselor de la Negrileasa: Concurs gastronomic și momente artistice. Programul complet al evenimentelor
23 – 24 mai 2026 | Sărbătoarea narciselor de la Negrileasa: Concurs gastronomic și momente artistice. Programul complet al evenimentelor Serbarea narciselor de la Negrileasa are loc pe data de 23 și 24 mai 2026, în comuna Bucium, județul Alba. Printre evenimentele pregătite se numără diferite momente artistice și un Concurs Gastronomic. „Ocrotiți narcisele și […]
VIDEO | Motociclist teribilist, ,,taxat” de polițiști la Alba Iulia, după ce și-a turat motorul pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. A rămas o lună pieton și s-a ales și cu 800 de lei amendă
Motociclist teribilist, ,,taxat” de polițiști la Alba Iulia, după ce și-a turat motorul pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. A rămas o lună pieton și s-a ales și cu 800 de lei amendă Un motociclist teribilist a fost ,,taxat” de polițiștii din Alba Iulia, duminică, 10 mai 2026, pentru conducere agresivă. A primit amendă și a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Propunere inedită a unei judecătoare din România: Căsătorie pe durată determinată, de 5 sau 10 ani
Propunere inedită a unei judecătoare din România: Căsătorie pe durată determinată, de 5 sau 10 ani O judecătoare din Argeș...
BAC 2026 | Ce elevi pot susține sesiunea specială de Bacalaureatului. Când au loc înscrierile și probele
BAC 2026 | Ce elevi pot susține sesiunea specială de Bacalaureatului. Când au loc înscrierile și probele Ministerul Educației a...
Știrea Zilei
Ursoaică cu pui, semnalată duminică după-masa în zona satului Ciugud. Recomandări pentru localnici
Ursoaică cu pui, semnalată duminică după-masa în zona satului Ciugud. Recomandări pentru localnici Prezența unei ursoaice cu pui a fost...
Pasaj subteran în zona Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: Implementarea proiectului în valoare de 74 de milioane de lei, la aprobare în Consiliul Local
Pasaj subteran în zona Stadionului „Cetate” din Alba Iulia: Implementarea proiectului în valoare de 74 de milioane de lei, la...
Curier Județean
Care este programul de circulație al Mocăniței Apusenilor pe traseul Lunca Arieșului-Sălciua: Curse în weekend
Care este programul de circulație al Mocăniței Apusenilor pe traseul Lunca Arieșului-Sălciua: Curse în weekend Peisajele spectaculoase de pe Valea...
VIDEO | Ziua Regalității 2026, la Alba Iulia: Bustul Regelui Mihai I amplasat în Cetatea Alba Carolina și declararea oficială a Piațetei „Regele Mihai I”. Slujbă religioasă și momente artistice
Ziua Regalității 2026, la Alba Iulia: Bustul Regelui Mihai I amplasat în Cetatea Alba Carolina și declararea oficială a Piațetei...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul În această zi sunt marcate...
9 mai – ziua în care s-a născut o personalitate impunătoare a culturii interbelice și a decedat un poet “în sufletul căruia s-au reflectat toate aspirațiile neamului nostru”
9 mai, ziua în care s-a născut o personalitate impunătoare a culturii interbelice și a murit un poet “în sufletul...