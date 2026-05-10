Ursoaică cu pui, semnalată duminică după-masa în zona satului Ciugud. Recomandări pentru localnici

Prezența unei ursoaice cu pui a fost semnalată duminică după-masa în zona satului Ciugud, în proximitatea fostei exploatări de bentonită.

Pentru siguranță, localnicii sunt rugați să respecte următoarele recomandări:

-Evitați zona menționată pentru următoarea perioadă.

-Dacă observați animalele, nu vă apropiați de ele sub nicio formă ( ursoaicele cu pui pot fi extrem de protectoare și imprevizibile ).

-Nu încercați să hrăniți animalele sau să le fotografiați de aproape.

-Păstrați distanța și retrageți-vă calm spre o zonă sigură.

,,În cazul în care zăriți animalele, vă rugăm să contactați imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. Vă rugăm să dați dovadă de prudență maximă și să informați și vecinii cu privire la acest avertisment!”, au transmis reprezentanții administrației locale de la Ciugud.

Foto: arhivă

