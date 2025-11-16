VIDEO | Cea mai mare creșă din județ, construită la Alba Iulia. Va avea o capacitate de 110 locuri și se va deschide 2026

Cea mai mare creșă din județ, construită la Alba Iulia. Va avea o capacitate de 110 locuri și se va deschide 2026

Din toamna anului viitor, la Alba Iulia se va deschide cea mai mare creșă din județul Alba. Situată în cartierul Gheorghe Șincai, în spatele centrului multifuncțional, lângă blocul social care s-a construit și s-a inaugurat anul trecut, creșa va dispune de un număr de 110 locuri. Mai multe informații despre stadiul lucrărilor a oferit primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

„Este a șasea creșă care ar intra în serviciile noastre din Alba Iulia. Creșa a început cumva cu o problemă. S-a găsit aici o groapă de gunoi veche, de care nu s-a știut, astfel că a trebuit refăcut proiectul pe fundații. Ministerul Dezvoltării a suplimentat finanțarea cu 2 milioane, dar constructorul ne spune, și cei de la Ministerul Dezvoltării confirm, că lucrările la această creșă vor fi gata la sfârșitul lunii mai. Deci putem să mizăm că, cel târziu în toamnă, dar eu zic chiar mai repede, vom putea să aducem copiii aici, la creșă”, a precizat pentru ziarulunirea.ro edilul Gabriel Pleșa.

Inițial, valoarea aproximativă a lucrărilor a fost undeva la 19 milioane, dar cu suplimentarea, la final, suma va fi de 21 de milioane. „Creșa, așa cum spun, este proiectată pentru o capacitate de 110 locuri. Zic eu, cel puțin, pentru că, de regulă, grupele pot fi cu mai mulți copii și consider că aceste 110 locuri vor rezolva complet problema copiilor de vârstă de creșă din municipiul Alba Iulia. Și acum a dispărut cumva presiunea pe care o aveam în urmă cu câțiva ani, după deschiderea creșei din Partoș și a celei de-a treia din Ampoi”, spune primarul Gabriel Pleșa.

De asemenea, edilul a precizat că administrația locală a asigurat tot ceea ce înseamnă racordul la utilități – apă, curent, gaz.

Clădirea va avea o arhitectură modernă și va putea găzdui 11 grupe de copii. Spațiul interior va cuprinde, printre altele, 11 dormitoare, 6 camere de joacă, un spațiu pentru luat masa și un cabinet medical cu izolator. De asemenea, creșa va fi prevăzută atât cu panouri fotovoltaice cât și cu panouri solare.

În ceea ce privește numărul personalului, acesta va trebui suplimentat. „Aici ne vor trebui minimum șapte educatori-puericultori, 14 îngrijitoare, probabil două asistente medicale și două bucătărese care să pregătească mâncarea pentru cei mici. Cred că va fi nevoie de aproximativ 25 de angajați și acesta este un minim pentru că dacă vom crește efectivele la creșe, atunci va mai trebui probabil două-trei persoane care să deservească grupele de copii. Dar eu zic că, odată cu această investiție, problemele familiilor care au copii de creșă nu vor mai exista în municipiul Alba Iulia”, a precizat edilul albaiulian.

Constructorul și-a asumat finalizarea lucrărilor pentru luna mai 2026

„În cazul în care constructorul se va ține de acest termen, și pot să vă spun că ceea ce vedem aici este undeva la 30% progres al lucrării, dar având în vedere că s-a început efectiv de o lună și jumătate, două, lucrurile au decurs extrem de bine și de repede. Eu zic că, odată cu recepția lucrării, vom angaja personalul și cred că, începând cu luna iulie – hai să nu zic iunie, jumătatea lui iunie, început de iulie, părinții își vor putea înscrie copiii. Având în vedere că luna august, de regulă, este o lună de concedii și de dezinfectări, probabil că mulți vor opta pentru 1 septembrie. Dar eu zic că va fi funcțională și cu personal angajat undeva la jumătatea lunii iunie, începutul lunii iulie”, a mai precizat primarul Gabriel Pleșa.

În prezent, în Alba Iulia sunt cinci creșe, trei în cartierul Ampoi, una în zona Cetate (str. Alexandru cel Bun 13) și una în cartierul Partoș. În ultimii ani au fost numeroase cereri pentru includerea copiilor la creșă respinse, din cauza lipsei locurilor libere.

„Când am preluat mandatul, acum cinci ani, aveam aproape 200 de dosare pe care nu le puteam rezolva imediat. Sigur, o parte dintre ele le rezolvam în timp, pentru că mămicile nu mergeau toate sau nu se reîntorceau la lucru toate, și atunci puteam cumva eșalona și mai rezolvam din ele. La ora aceasta pot să vă spun că nu avem niciun dosar nerezolvat.

Sigur, sunt dosare care în primă fază nu au obținut punctajul, dar, repet, pentru că mămicile nu s-au reîntors încă la muncă, putem să rezolvăm și aceste probleme. De aceea afirm că, odată cu această creșă, care nu este din buget local, și mulțumesc mult celor care au scris proiecte și au reușit să facă această investiție, eu zic că se va rezolva complet problema tinerelor familii din Alba Iulia”, a încheiat edilul Gabriel Pleșa.

