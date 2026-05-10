Câți bani a investit o mare companie germană în 2025 în dezvoltarea fabricii din Blaj: Extindere a capacităților industriale

Divizia din România a grupului german Bosch a anunțat rezultatele financiare pentru anul 2025, raportând investiții de aproximativ 176 milioane de lei, direcționate în principal către dezvoltarea fabricilor din Cluj și Blaj.

Compania a încheiat anul fiscal 2025 cu vânzări consolidate de 2,9 miliarde de lei către terți în România, în creștere cu aproximativ 9% în lei și 7,6% în euro, în pofida contextului economic dificil. În același timp, vânzările nete totale au ajuns la 11,7 miliarde de lei, incluzând livrările interne și activitatea companiilor neconsolidate, ceea ce reprezintă o ușoară scădere de 1,8% comparativ cu anul precedent.

„Bosch Romania și-a demonstrat încă o dată rezistența, înregistrând o performanță stabilă, în ciuda dificultăților pieței și a incertitudinii economice în anul fiscal 2025. Această realizare este un rezultat direct al strategiei noastre axate pe digitalizare și inovație și al dedicării și adaptabilității remarcabile a angajaților noștri în toate operațiunile. Dincolo de operațiunile sale de afaceri, Bosch reprezintă astăzi un partener de încredere al societății românești, un contribuitor pentru comunitățile locale și un angajator de top”, a declarat Dan Lăzărescu, director general al Robert Bosch S.R.L. și reprezentantul grupului Bosch în România.

Aproape 10.000 de angajați în România

La finalul anului 2025, Bosch avea aproximativ 9.900 de angajați în România, în ușoară scădere față de anul anterior. Compania subliniază că își menține angajamentul pe termen lung față de piața locală și continuă să investească în digitalizare, automatizare și dezvoltarea competențelor locale.

Potrivit companiei, începutul anului 2026 a fost pozitiv, cu o creștere moderată a vânzărilor în primul trimestru.

„Rămânem pe deplin angajați față de piața românească. Pentru a ne asigura succesul pe termen lung în țară ne bazăm pe existența unui ecosistem competitiv puternic. Un cadru legislativ și fiscal stabil, o infrastructură modernă, energie la prețuri accesibile, un sistem de învățământ orientat spre viitor și un cadru modernizat al legislației muncii constituie fundamentele esențiale. Dacă aceste elemente sunt prezente, suntem încrezători în capacitatea noastră de a naviga în peisajul actual”, a afirmat Dan Lăzărescu.

Clujul, centru strategic pentru inovație și producție

Centrul de Inginerie Bosch din Cluj, înființat în 2013, are aproximativ 1.500 de angajați și dezvoltă soluții bazate pe inteligență artificială pentru conducere automatizată, mobilitate electrică și servicii conectate. Centrul contribuie anual cu peste 100 de invenții la portofoliul global Bosch și colaborează cu Universitatea Tehnică și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca pentru programe educaționale dedicate.

Fabrica Bosch din Cluj a produs, de la deschidere, peste 550 de milioane de unități de control electronice pentru clienți internaționali. Compania accelerează procesele de automatizare și utilizarea inteligenței artificiale, inclusiv prin roboți colaborativi și vehicule ghidate automat.

În zona de sustenabilitate, sistemele fotovoltaice au acoperit circa 11% din necesarul de energie electrică al fabricii în 2025, iar soluțiile de recuperare a căldurii au asigurat peste jumătate din necesarul termic al unității.

Unitatea Blaj își extinde capacitățile industriale

Unitatea Bosch din Blaj a continuat investițiile în digitalizare și eficiență energetică. Implementarea unui sistem de inspecție optică bazat pe inteligență artificială a îmbunătățit procesele logistice și acuratețea livrărilor.

Compania pregătește pentru 2026 instalarea unui nou sistem fotovoltaic, cu o producție anuală estimată la 2.000 MWh.

Din 2025, activitățile de tehnologie industrială din Blaj operează sub noua entitate Bosch Rexroth S.R.L., care și-a extins semnificativ portofoliul de produse și a atins pragul de un milion de piese produse.

Timișoara: extindere pe servicii digitale și automatizare

Centrul Bosch din Timișoara și-a consolidat rolul în furnizarea de servicii digitale și soluții de automatizare pentru grupul Bosch și clienți externi. Diviziile Bosch Service Solutions și Bosch Global Business Services au continuat dezvoltarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială, automatizare robotică și optimizarea fluxurilor de lucru.

Compania a menținut și implicarea în proiecte comunitare și educaționale locale.

Perspective moderate pentru 2026

La nivel global, Bosch estimează pentru 2026 o creștere a vânzărilor între 2% și 5%, precum și o marjă operațională EBIT între 4% și 6%.

„În calitate de lider global în tehnologie, ne angajăm să modelăm tendințele automatizării, digitalizării, electrificării și inteligenței artificiale, deoarece acest lucru deschide calea către o creștere profitabilă a afacerii noastre”, a declarat Stefan Hartung, președintele consiliului de administrație al Robert Bosch GmbH.

La nivel mondial, Bosch a raportat pentru 2025 venituri de 91 de miliarde de euro, în ușoară creștere față de anul precedent. Totodată, compania a alocat aproximativ 12 miliarde de euro pentru cercetare, dezvoltare și investiții de capital și a depus circa 6.300 de brevete, consolidându-și poziția printre cei mai activi inovatori industriali din Europa.

