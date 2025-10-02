VIDEO | O nouă creșă, în Parcul Arini. La Sebeș se investește în educația timpurie: patru creșe și grădinițe construite în ultimii ani

O nouă creșă, în Parcul Arini. La Sebeș se investește în educația timpurie: patru creșe și grădinițe construite în ultimii ani

Părinții își vor putea înscrie copiii începând din acest an *Primarul Dorin Nistor: „Am reușit să satisfacem întreaga nevoie de locuri”

Părinții din Sebeș își vor putea înscrie copiii, încă din acest an, la cea mai nouă creșă din oraș. Imobilul, finanțat prin PNRR, amplasat în Parcul Arini, va putea găzdui 40 de copii, organizați în patru grupe. Este a patra creșă care își deschide porțile în Sebeș în ultimii ani.

Primăria Municipiului Sebeș a depus proiectul și a oferit suprafața de teren pentru construcția noii creșe, în timp ce Ministerul Dezvoltării a acoperit atât costurile de construcție, cât și partea de achiziții.

Noua creșă, dotată cu toate facilitățile necesare

Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, recunoaște că investiția este importantă, deoarece se adresează în primul rând copiilor. Totodată, edilul a arătat că, având în vedere dezvoltarea economică a orașului și cererea constantă de forță de muncă, este nevoie de condiții care să sprijine tinerii părinți și să le ofere oportunități adecvate.

„Este necesar ca tinerii părinți să aibă posibilitatea să-i ducă pe cei mici într-un cadru adecvat, curat, frumos și dotat cu toate facilitățile corespunzătoare anului în care ne aflăm”, a declarat Dorin Nistor.

Noua clădire a fost structurată astfel încât să răspundă tuturor necesităților: spații pentru servirea mesei, pentru depozitarea lenjeriei și întreținerea curățeniei, dar și o zonă administrativă cu birouri. De asemenea, imobilul dispune de dormitoare, spații de joacă interioare și exterioare, mobilier modern și toate facilitățile necesare pentru cei mici.

Creșa va fi funcțională până la sfârșitul anului

Lucrările se află într-un stadiu avansat, fiind finalizate în proporție de aproximativ 93%. Montarea mobilierului adecvat și conectarea la utilități – mai exact realizarea branșamentelor și semnarea contractelor cu furnizorii de electricitate și gaze – urmează să fie realizate înainte ca noua creșă din Sebeș să își deschidă porțile pentru cei mici.

„Această etapă se va realiza în perioada următoare, astfel încât, până la sfârșitul anului, construcția să fie finalizată și autorizată”, a mai adăugat edilul din Sebeș.

Programul de finanțare stipula faptul că noua creșă ar trebui să fie funcțională până la sfârșitul acestui an. Astfel, începând din acest an, părinții își vor putea înscrie copiii la noua creșă din Sebeș.

„Începând de anul acesta vom face înscrierile. De îndată ce lucrările se finalizează, vom începe activitatea, chiar dacă este deja în curs anul școlar. Considerăm că, prin această investiție, am reușit să satisfacem întreaga nevoie de locuri la creșă la nivelul municipiului Sebeș”, a mai precizat Dorin Nistor.

