VIDEO | O nouă creșă, în Parcul Arini. La Sebeș se investește în educația timpurie: patru creșe și grădinițe construite în ultimii ani
O nouă creșă, în Parcul Arini. La Sebeș se investește în educația timpurie: patru creșe și grădinițe construite în ultimii ani
Părinții își vor putea înscrie copiii începând din acest an *Primarul Dorin Nistor: „Am reușit să satisfacem întreaga nevoie de locuri”
Părinții din Sebeș își vor putea înscrie copiii, încă din acest an, la cea mai nouă creșă din oraș. Imobilul, finanțat prin PNRR, amplasat în Parcul Arini, va putea găzdui 40 de copii, organizați în patru grupe. Este a patra creșă care își deschide porțile în Sebeș în ultimii ani.
Primăria Municipiului Sebeș a depus proiectul și a oferit suprafața de teren pentru construcția noii creșe, în timp ce Ministerul Dezvoltării a acoperit atât costurile de construcție, cât și partea de achiziții.
Noua creșă, dotată cu toate facilitățile necesare
Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, recunoaște că investiția este importantă, deoarece se adresează în primul rând copiilor. Totodată, edilul a arătat că, având în vedere dezvoltarea economică a orașului și cererea constantă de forță de muncă, este nevoie de condiții care să sprijine tinerii părinți și să le ofere oportunități adecvate.
„Este necesar ca tinerii părinți să aibă posibilitatea să-i ducă pe cei mici într-un cadru adecvat, curat, frumos și dotat cu toate facilitățile corespunzătoare anului în care ne aflăm”, a declarat Dorin Nistor.
Noua clădire a fost structurată astfel încât să răspundă tuturor necesităților: spații pentru servirea mesei, pentru depozitarea lenjeriei și întreținerea curățeniei, dar și o zonă administrativă cu birouri. De asemenea, imobilul dispune de dormitoare, spații de joacă interioare și exterioare, mobilier modern și toate facilitățile necesare pentru cei mici.
Creșa va fi funcțională până la sfârșitul anului
Lucrările se află într-un stadiu avansat, fiind finalizate în proporție de aproximativ 93%. Montarea mobilierului adecvat și conectarea la utilități – mai exact realizarea branșamentelor și semnarea contractelor cu furnizorii de electricitate și gaze – urmează să fie realizate înainte ca noua creșă din Sebeș să își deschidă porțile pentru cei mici.
Citește și: Primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș, aproape de finalizare. Dorin Nistor: „Va fi, cu siguranță, pentru toți locuitorii orașului”
„Această etapă se va realiza în perioada următoare, astfel încât, până la sfârșitul anului, construcția să fie finalizată și autorizată”, a mai adăugat edilul din Sebeș.
Programul de finanțare stipula faptul că noua creșă ar trebui să fie funcțională până la sfârșitul acestui an. Astfel, începând din acest an, părinții își vor putea înscrie copiii la noua creșă din Sebeș.
„Începând de anul acesta vom face înscrierile. De îndată ce lucrările se finalizează, vom începe activitatea, chiar dacă este deja în curs anul școlar. Considerăm că, prin această investiție, am reușit să satisfacem întreaga nevoie de locuri la creșă la nivelul municipiului Sebeș”, a mai precizat Dorin Nistor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai ieftine
O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai ieftine Compania IPEC Alba Iulia este producătoare a 1% din farfuriile de porțelan din întreaga lume, dar situația din România îi împiedică să mai rămână competitivi. Cristian Covaciu, acţionar al IPEC, susține că erau pregătiți […]
Cât au plătit în 2024 primăriile din Alba COMPENSAȚII către operatorul de transport STP: Doar Primăria Alba Iulia a dat peste 30 de milioane de lei. DOCUMENT
Cât au plătit în 2024 primăriile din Alba COMPENSAȚII către operatorul de transport STP Daniel Zdrânc, fost vicepreședinte cu rang de secretar de stat al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), a făcut publice date cu privire la valoarea compensațiilor plătite în 2024 de către primăriile din Alba membre în […]
Primăria Alba Iulia, după anunțul cu privire la suspendarea transportului cu autobuzul: Transport public, da. Șantaj, nu!
Primăria Alba Iulia, după anunțul cu privire la suspendarea transportului cu autobuzul: Transport public, da. Șantaj, nu! Primăria Municipiului Alba Iulia ia act de amenințările operatorului de transport de a opri autobuzele din oraș. O astfel de decizie, total ilegală, ar bloca Alba Iulia și localitățile din jur, lovind direct în viața de zi cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul Bolojan rămâne surd la vocile studenților din stradă: „ANOSR a cerut audiență cu speranța că de data aceasta va răspunde afirmativ”
Premierul Bolojan rămâne surd la solicitările studenților: „ANOSR a cerut audiență cu speranța că de data aceasta va răspunde afirmativ”...
România, pe punctul de a face implozie din punct de vedere social și economic: Aproape 30% dintre români trăiesc sub pragul sărăciei. Economist – Criza financiară din Grecia va fi o glumă comparat cu ce se va întâmpla în România
România, pe punctul de a face implozie din punct de vedere social și economic: Aproape 30% dintre români trăiesc sub...
Știrea Zilei
O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai ieftine
O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai...
VIDEO | O nouă creșă, în Parcul Arini. La Sebeș se investește în educația timpurie: patru creșe și grădinițe construite în ultimii ani
O nouă creșă, în Parcul Arini. La Sebeș se investește în educația timpurie: patru creșe și grădinițe construite în ultimii...
Curier Județean
8 octombrie 2025 | Filmul ,,Mame tinere”, în cadrul proiectului „ESTE Filmul de Miercuri”, la Palatul Cultural din Blaj
8 octombrie 2025 | Filmul ,,Mame tinere” la Palatul Cultural din Blaj. Cel mai recent film al fraților Jean-Pierre și...
Aproape 10 milioane de lei pentru reabilitarea unui drum forestier din comuna Șugag: Accesul la fondul forestier, văzut ca prioritate zero
Un drum forestier din comuna Șugag urmează să fie reabilitat pentru accesibilizarea accesului la fondul forestier Direcția Silvică Alba a...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Opinii Comentarii
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...