Propunere inedită a unei judecătoare din România: Căsătorie pe durată determinată, de 5 sau 10 ani
O judecătoare din Argeș a stârnit recent un val de reacții în mediul online cu o idee inedită, prin care propunea reglementarea căsătoriei pe termen determinat, de pildă, pe 5 sau 10 ani.
În acest fel, spune inițiatoarea, mariajele nefericite s-ar încheia automat, fără chinul unui divorț, iar cele armonioase ar putea fi prelungite cu acordul soților.
Cu o experiență de 16 ani în magistratură, cea care vine cu această propunere inedită a scris, pe o rețea de socializare, că modelul tradițional al căsătoriei nu mai corespunde, în totalitate, realității sociale.
Așa că susține reglementarea prin lege a căsătoriei pe o durată de 5 sau 10 ani, ca formă alternativă de organizare a relațiilor de familie. La finalul perioadei, partenerii ar avea de ales între a continua cu un nou mariaj pe termen limitat sau își vor asuma fiecare un alt drum.
Astfel, spune autoarea demersului, soții „nu ar mai menține în mod artificial o relație conflictuală, tensionată și nesănătoasă”, mai ales dacă au copii. Ideea a născut imediat discuții.
Opinii împărțite între specialiști
Pe de altă parte, o despărțire aranjată de la începutul căsniciei ar putea fi mult mai liniștită.Vlad Podoleanu, avocat: „E mai bine să discuți, spre exemplu, problemele de la început. Adică nu ne aflăm într-o zonă de conflict care poate apărea odată cu trecerea timpului.”
Luminița Ioana, avocat: „Nu vor fi rezolvate celelalte probleme legate de partaj, de creșterea și educarea minorilor.”
Inițiatoarea consideră că soții ar fi mai atenți unul cu celălalt, știind că totul se poate încheia. Oponenții ideii insistă însă că există și alte forme de parteneriat.
Andreea Teodorescu, psiholog: „Există concubinajul, care nu face o diferență semnificativă față de o căsătorie pe termen scurt.”
Judecătoarea nu a dorit să-și susțină ideea în fața camerei de filmat, însă a promis că va reveni cu noi argumente, tot online.
