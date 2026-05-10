FOTO | Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), triumf la Campionatul Național de Orientare pe Echipe 2026

Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), triumf la Campionatul Național de Orientare pe Echipe 2026
O nouă performanță a sportivului Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia).
El a căștigat proba de Lungă Distanță de la Campionatul Național de Orientare, desfășurat la Baia Sprie (Maramureș).
Competiția a avut loc în perioada 8-10 mai 2026.
Clasamentul final la masculin a fost următorul:
1. Ionuț Zincă/ CS Unirea Alba Iulia 69.39
2. Ambrus Demeter/VSK Csikszereda 71.31
3. Vigh Ervin/Transilva Cluj 73.12
sursa: Federația Română de Orientare / Facebook
