FOTO | Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), triumf la Campionatul Național de Orientare pe Echipe 2026

Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), triumf la Campionatul Național de Orientare pe Echipe 2026

O nouă performanță a sportivului Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia).

El a căștigat proba de Lungă Distanță de la Campionatul Național de Orientare, desfășurat la Baia Sprie (Maramureș).

Competiția a avut loc în perioada 8-10 mai 2026.

Clasamentul final la masculin a fost următorul:

1. Ionuț Zincă/ CS Unirea Alba Iulia 69.39

2. Ambrus Demeter/VSK Csikszereda 71.31

3. Vigh Ervin/Transilva Cluj 73.12

sursa: Federația Română de Orientare / Facebook

