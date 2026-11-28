Gabriel Pleșa și alți peste 20 de primari de municipii din România cer modificarea Legii privind liberul acces la informațiile de interes public: „Transparența nu trebuie să devină un instrument de blocare a administrației”. Lista

Asociația Municipiilor din România (AMR), condusă de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susține modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Organizația atrage atenția asupra presiunii administrative generate de solicitările numeroase, repetitive sau disproporționate, despre care susține că afectează activitatea unor primării și consumă resurse importante din bugetele locale.

Într-o poziție publică, AMR arată că scopul modificărilor legislative nu este restrângerea dreptului cetățenilor la informare, ci prevenirea abuzurilor și stabilirea unui echilibru între transparența instituțională și capacitatea administrațiilor de a-și îndeplini atribuțiile.

Primăriile reclamă un volum excesiv de solicitări

Potrivit reprezentanților AMR, unele administrații locale se confruntă cu cereri care vizează perioade foarte îndelungate și volume considerabile de documente: toate dispozițiile unui primar din ultimii 50 de ani, arhive de achiziții publice aferente ultimelor 18 ani sau informații din ultimele două decenii, însoțite de centralizări, comparații și sinteze.

Organizația semnalează inclusiv solicitări structurate în zeci sau sute de puncte, unele redactate cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială, a căror soluționare presupune un efort administrativ semnificativ.

AMR subliniază că funcționarii trebuie să identifice documente în arhive, să consulte mai multe compartimente, să verifice evidențe, să scaneze sau să fotocopieze acte și să anonimizeze informațiile protejate. Toate aceste operațiuni consumă timp și resurse care ar trebui utilizate pentru serviciile publice, investițiile și proiectele comunităților.

Organizația oferă și câteva exemple concrete. Într-un municipiu de dimensiune medie au fost înregistrate 15 solicitări care însumau 78 de puncte și 145 de întrebări, șapte dintre acestea fiind transmise într-un interval de aproximativ o săptămână.

Într-o altă administrație, o singură persoană ar fi depus 95 de solicitări în aproximativ trei săptămâni, fiecare conținând, în medie, zece puncte și vizând activitatea instituției din ultimii 18 ani. Împreună cu cererile unei alte persoane, acestea ar fi reprezentat aproximativ 75–80% din totalul solicitărilor înregistrate de primărie în 2026, până la momentul raportării.

Ce modificări solicită Asociația Municipiilor din România

AMR susține introducerea unor mecanisme legislative care să permită clasarea solicitărilor vădit disproporționate sau abuzive, în condițiile stabilite prin propunerea legislativă B660/2026.

Printre principalele măsuri susținute de organizație se numără:

*Clasarea cererilor vădit disproporționate, în funcție de volumul documentelor, perioada vizată, complexitatea operațiunilor și impactul asupra activității instituției.

*Limitarea solicitărilor repetitive, atunci când informațiile au fost deja comunicate și nu există elemente noi care să justifice reluarea demersului.

*Eliminarea obligației de a crea documente noi, respectiv studii, cercetări, comparații sau sinteze care nu există în evidențele instituției.

*Comunicarea documentelor prin linkuri directe, atunci când acestea sunt deja publicate online și pot fi consultate gratuit.

*Recuperarea costurilor de reproducere și comunicare, în special pentru solicitările care presupun volume mari de documente și operațiuni administrative extinse.

*Verificarea identității solicitanților, atunci când există indicii obiective că datele declarate nu sunt reale.

*Reglementarea cererilor formulate într-un limbaj insultător, obscen, abuziv sau amenințător, fără a afecta dreptul cetățenilor de a critica administrația publică.

Reprezentanții asociației invocă și standardele europene, arătând că atât Convenția Consiliului Europei privind accesul la documente oficiale (Convenția de la Tromsø), cât și Directiva 2003/4/CE permit, în anumite condiții, refuzarea solicitărilor vădit nerezonabile.

AMR susține că accesul la informațiile publice trebuie garantat, însă autoritățile nu pot fi obligate să mobilizeze resurse disproporționate pentru solicitări care depășesc cadrul obișnuit al exercitării acestui drept.

AMR avertizează asupra blocajelor administrative și a penalităților

Un alt argument invocat de Asociația Municipiilor din România îl reprezintă riscul litigiilor și al obligațiilor financiare generate de întârzierile în soluționarea cererilor.

Potrivit organizației, au fost semnalate situații în care solicitările de amploare sunt urmate de acțiuni în instanță și de pretenții financiare importante, inclusiv penalități calculate pentru fiecare zi de întârziere.

AMR afirmă că mai multe primării ar fi primit solicitări extinse din partea aceleiași organizații neguvernamentale, fiind ulterior expuse unor consecințe financiare semnificative.

În opinia reprezentanților asociației, mecanismul legal destinat garantării transparenței riscă să fie exploatat în scopul obținerii unor câștiguri financiare, prin valorificarea dificultății obiective a instituțiilor de a răspunde unor solicitări disproporționate în termenele prevăzute de lege.

„O primărie nu poate fi pusă în situația de a alege între plata unor penalități și abandonarea atribuțiilor sale față de comunitate”, transmite AMR.

Organizația insistă că resursele administrațiilor locale sunt resurse publice și trebuie utilizate în interesul comunităților, nu consumate în mod disproporționat pentru gestionarea unor demersuri considerate abuzive.

22 de primari, între care și cel din Alba Iulia, susțin modificarea Legii 544/2001

Poziția Asociației Municipiilor din România este susținută de 22 de primari de municipii și sectoare ale Capitalei, care și-au exprimat acordul pentru modificarea cadrului legislativ. Între acești edili se află și primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Aplicarea Legii 544 a avut un rol social foarte important de-a lungul ultimilor ani. Tocmai datorită solicitărilor de informații în baza acestei legi formulate de jurnaliști, cetățenii au putut afla ce se întâmplă în Primăria Alba Iulia, lucruri care altfel ar fi putut rămâne necunoscute opiniei publice.

Lista primarilor care au semnat pentru susținerea modificării Legii nr. 544/2001:

Emil BOC, Primarul Municipiului Cluj Ionuț-Florin PUCHEANU, Primarul Municipiului Galați Ciprian CIUCU, Primarul Sectorului 6, Municipiul București Dan BOBOUȚANU, Primarul Municipiului Hunedoara Florin Alin BIRTA, Primarul Municipiului Oradea Daniel Cristian STAN, Primarul Municipiului Târgoviște Călin Laurențiu BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad Cristian GENTEA, Primarul Municipiului Pitești Viorel Marian DRAGOMIR, Primarul Municipiului Brăila Gabriel Codru PLEȘA, Primarul Municipiului Alba Iulia Daniel BĂLUȚĂ, Primarul Sectorului 4, Municipiul Bucuresti Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași Mircia GUTĂU, Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea Vergil CHIȚAC, Primarul Municipiului Constanța Cristi Valentin MISĂILĂ, Primarul Municipiului Focșani Arpád-András ANTAL, Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe Marius Vasile SCRECIU, Primarul Municipiului Drobeta Turnu Severin Astrid-Cora FODOR, Primarul Municipiului Sibiu Marcel-Laurențiu ROMANESCU, Primarul Municipiului Târgu Jiu Gábor KERESKÉNYI, Primarul Municipiului Satu Mare Florin-Tiberiu IACOB-RIDZI, Primarul Municipiului Petroșani Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU, Primarul Municipiului Bacău

AMR susține adoptarea propunerii legislative B660/2026

Prin poziția exprimată, Asociația Municipiilor din România transmite un semnal de susținere pentru modificarea Legii 544/2001 și solicită parlamentarilor să țină cont de experiența administrațiilor locale în procesul legislativ.

Organizația își exprimă disponibilitatea de a participa la dezbaterile parlamentare și de a pune la dispoziția comisiilor competente exemple și documente relevante din activitatea municipiilor, cu respectarea confidențialității informațiilor protejate.

AMR afirmă că transparența trebuie să rămână un principiu fundamental al administrației publice, însă exercitarea dreptului la informare trebuie să fie compatibilă cu funcționarea normală a instituțiilor și cu obligația acestora de a furniza servicii publice cetățenilor.

sursa: Știri pe Surse

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