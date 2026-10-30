Video: CSM Unirea Alba Iulia, 3-0 cu CSU Alba Iulia în derby „de Alba”! Pustai și Manea, declarații la comun: „Suntem pe drumul bun” – Pustai, „Încercăm să strângem puncte” – Manea

CSM Unirea Alba Iulia, 3-0 cu CSU Alba Iulia în derby „de Alba”, în ultima etapă a turului în Liga 3, Seria 7! Pustai și Manea, declarații la comun: „Suntem pe drumul bun” – Pustai, „Încercăm să strângem puncte” – Manea

Liderul CSM Unirea Alba Iulia a realizat a șaptea victorie consecutivă, 3-0 (2-0), la Micești, cu concitadina CS Universitar Alba Iulia, la debutul lui Mihai Manea pe banca universitarilor, goluri Cordeiro (21, 25), Chiorean (55). CSM Unirea Alba Iulia încheie turul pe prima poziție, iar CSU are numai 4 puncte, e penultima, fără succes.

*Declarații la comun, Pustai și Manea

Cei doi principali, Cristian Pustai și Mihai Manea, au oferit împreună declarații la final, într-o mostră de sportivitate, respect și fair play, antrenorii îmbrățișându-se la un moment dat.

*Pustai: „A fost exact așa cum ne închipuiam că va fi, pe o suprafață sintetică, diferită de iarbă, contra unei echipe ambițioase, cu un suflu nou, prin numirea unui nou antrenor. N-a fost ușor, chiar dacă scorul arată cumva. A rezultat o partidă spectaculoasă, viu disputat, cu ocazii și de o parte și de alta. Concluzionând, a fost un tur început șovăielnic, dar după etapa a patra ne-am revenit. Suntem pe drumul bun, urmează 5 etape grele, trebuie să acumulăm puncte, iar cu acest sistem nu știm încă cine va intra în play-off, bătălia e destul de mare”, a spus Cristian Pustai.

*Manea: „Am întâlnit cea mai în formă echipă în acest moment, în unele momente ne-am ridicat la nivelul adversarilor, dar, din păcate avem foarte multe de muncă dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele. O să strângem rândurile și de la meciurile următoare să fim mai buni. Trebuie să fim realiști, e greu să schimbi într-o săptămână lucrurile la echipă, dar trebuie să spun că mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, pe alocuri am înțeles că jucând mai simplu avem o șansă să ajungem la poarta adversă. Am primit galben pentru că am fost puțin mai euforic la respectiva fază, dar se pare că nu a fost o lovitură cu cotul, ci una cu mâna, Dobrin are o tăietură la pleoapă și a fost la spital pentru a fi cusut. Toată lumea din județul Alba își dorește ca echipa fanion să promoveze și are toate argumentele. În următoarea perioadă încercăm să muncim mai mult și să strângem puncte”, a punctat Mihai Manea.

CSU are un nou joc acasă, cu Nera Bogodinți, iar pentru CSM Unirea Alba Iulia urmează o nouă deplasare, la Sântana.

Foto: Petre SZILAGYI

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