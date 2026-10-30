De pe băncile Facultății de Drept în Senatul ULBS: Tudor Lodroman, tânărul din Alba Iulia care dă o nouă greutate cuvântului „reprezentant”
De pe băncile Facultății de Drept în Senatul ULBS: Tudor Lodroman, tânărul din Alba Iulia care dă o nouă greutate cuvântului „reprezentant”
De la amfiteatrele Facultății de Drept la masa deciziilor universitare, Tudor Lodroman demonstrează că adevărata performanță nu se măsoară doar în rezultate academice, ci și în curajul de a-i reprezenta pe ceilalți.
Originar din Alba Iulia, student în anul IV, terminal, la Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Tudor Lodroman face parte dintr-o generație care înțelege că viitorul nu se construiește așteptând schimbarea, ci având curajul de a contribui la ea.
A ales să nu fie doar un student preocupat de propria devenire, ci și un reprezentant activ al colegilor săi în Senatul universității sibiene, unul dintre cele mai importante foruri de conducere academică. O responsabilitate care presupune dialog, echilibru, discernământ și capacitatea de a transforma așteptările unei comunități în propuneri concrete.
Pentru Tudor, studiul Dreptului înseamnă mai mult decât cunoașterea legilor. Înseamnă respect pentru principii, responsabilitate față de oameni și convingerea că echitatea trebuie să fie mai mult decât un concept învățat din cărți. Prin implicarea sa în viața universitară, își construiește nu doar un parcurs profesional, ci și un set de valori care îi vor defini viitoarea carieră.
Reprezentarea nu înseamnă doar să vorbești în numele celorlalți, ci să le înțelegi nevoile, să le susții interesele și să îți asumi răspunderea fiecărui cuvânt rostit. Iar această lecție, învățată încă din anii studenției, poate deveni una dintre cele mai importante temelii ale unei cariere în justiție.
Cu magistratura drept orizont profesional, Tudor Lodroman se apropie de încheierea unui capitol important și de începutul unuia în care cunoștințele, caracterul și integritatea vor fi puse la încercare în fiecare zi.
Pentru Alba Iulia, povestea lui este un motiv de mândrie. Pentru mediul universitar sibian, un exemplu de implicare și responsabilitate. Iar pentru tânăra generație, o demonstrație că leadershipul autentic începe înainte de a primi o funcție sau un titlu: începe în momentul în care alegi să îți pese și să acționezi.
Pentru că societatea de mâine are nevoie nu doar de oameni care cunosc legea, ci și de oameni care înțeleg spiritul ei. Iar drumul spre o asemenea vocație începe cu educație, caracter și curajul de a reprezenta.
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