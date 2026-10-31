Pensiile, indexate în 2027: Ajutoare între 300-500 de lei pentru pensionari, înainte de Crăciun
Pensiile, indexate în 2027: Ajutoare între 300-500 de lei pentru pensionari, înainte de Crăciun
Pensiile vor fi indexate anul viitor „cu respectarea legii”, mai exact cu un procent de aproximativ 7,7%, a declarat Ministrul Muncii, Florin Manole, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Social-democratul a adăugat că seniorii cu pensii până în 3.000 de lei vor primi și jumătate din ajutoarele one-off stabilite la începutul anului, sume între 300 și 500 de lei, odată cu pensia, în luna decembrie.
Ministrul Muncii a declarat că dacă nu ar fi fost adoptată rectificarea bugetară de urgență, nu ar fi fost bani pentru achitarea pensiilor până la finalul anului.
„Rectificarea de astăzi este da, și pentru Casa de Pensii și pentru ANOFM. Cu siguranță dacă nu exista un nou guvern care să facă rectificarea ar fi existat probleme și în domeniul social și în domeniul pensiilor și al sănătății”, a spus Florin Manole.
Pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
Ministrul PSD a dat asigurări că pensionarii își vor primi pensiile la timp până la finalul anului. Iar în luna decembrie, seniorii cu venituri mici vor primi și o parte din ajutoarele one-off stabilite de Guvern.
„Odată cu pensia vine și acel sprijin pentru pensionari, se va primi jumătate din cunatumul stabilit la începutul anului. Avem trei praguri de venit, până la 1.500 de lei pensia, până la 2.000 de lei și până la 3.000 de lei”, a spus Petre Florin Manole.
Astfel, acești pensionari vor primi ajutoare între 300 și 500 de lei după cum urmează:
-pensia până la 1.500 de lei: ajutor de 500 de lei;
-pensia între 1.501 lei – 2.000 de lei: ajutor de 400 de lei;
-pensia între 2.001 lei – 3.000 de lei: ajutor de 300 de lei;
Pensiile vor fi indexate în 2027
Ministrul Muncii a mai declarat că nu există pe masă varianta înghețării pensiilor din nou anul viitor. Florin Manole a garantat că pensiile vor fi indexate din 2027. El a adăugat că nu există discuții despre împărțirea majorării pensiilor în două tranșe.
„Pensiile se vor indexa, se vor majora, anul viitor. Nu am avut nicio discuție și nu am nicio simulare despre două tranșe sau trei tranșe, sau un mix de one-off cu…
Deocamdată avem un singur scenariu: acela al respectării legii. Nu o să fim doar un trimițător de plicuri cu o formula și cu un calcul. E rolul ministrului Muncii, indiferent cine ar fi sau de la ce partid, să militeze pentru respectarea drepturilor pensionarilor.
Ministrul de Finanțe sau premierul nu m-au întrebat dacă aș accepta o variantă mixtă sau două tranșe sau altceva”, a spus Florin Manole.
Pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă guvernul condus de Luca Niculescu aplică integral formula de indexare prevăzută în actuala lege a pensiilor și nu intervine o nouă derogare.
Articolul 84 prevede că valoarea punctului de referință se majorează în luna ianuarie cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pentru indexarea din 2027 sunt folosiți indicatorii definitivi cunoscuți în 2026 pentru anul calendaristic anterior, adică datele din 2025.
„Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinţă se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică”, scrie în articolul 84 din Legea pensiilor.
Cum rezultă o majorare de 7,7%
Rata medie anuală a inflației în 2025 a fost de 7,3%, iar câștigul salarial mediu brut a crescut cu 8,1%. Rezultă astfel o creștere reală a salariului mediu brut de 0,8%. Jumătate din aceasta, cât prevede formula din lege, înseamnă încă 0,4 puncte procentuale. Calculul este, așadar, 7,3% + 0,4% = 7,7%.
Dacă acest procent s-ar aplica integral, pensiile ar arăta astfel:
-o pensie de 3.000 de lei ar crește cu aproximativ 231 de lei, până la 3.231 de lei;
-o pensie de 4.000 de lei ar primi 308 lei în plus și ar ajunge la 4.308 lei;
-o pensie de 5.000 de lei ar crește cu 385 de lei, până la 5.385 de lei;
Calcule pentru bugetul pentru 2027
În aceste zile, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare elaborează guvernul pentru 2027. Atât premierul, cât și președintele Nicușor Dan, și-au exprimat dorința ca acest buget să fie adoptat înainte de începerea anului viitor. Calculele nu sunt deloc simple, a spus ministrul Nazare.
„Va fi un buget complicat de construit, pierdem 1,5 puncte procentuale din PIB PNRR și trebuie să acceptăm că pot fi și astfel de momente când trebuie să ne bazăm și pe noi înșine, nu neapărat pe fonduri europene. Anul viitor este între două cicluri: finalizarea PNRR, dar noul cadru financiar începe din 2028. (…) Am fost întrebat de taxe. Nu îmi doresc să crească taxele și asta e o chestiune pe care am repetat-o.
Îmi doresc să avem resurse pentru protecția celor vulnerabili, pentru investiții în 2027, pentru finalizarea proiectelor deja începute, dar trebuie să o facem într-un mod responsabil, astfel încât să fim siguri că ratingul este intact și să fim siguri că asigurăm premisele pentru relansarea economică în 2027”, a spus Nazare.
La rândul său, premierul Luca Niculescu a spus că Guvernul nu dorește nici majorări de taxe și impozite, nici taxe noi în 2027.
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