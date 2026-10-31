Venituri din arendă în 2027 în Alba: Care sunt prețurile medii la principalele produse agricole propuse în vederea calculării

Consiliul Judeţean Alba a pus în consultare publică proiectul de hotărâre nr. 256/27 octombrie 2026 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2027 în judeţul Alba.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 256/27 octombrie 2026 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2027 în judeţul Alba, se vor transmite în scris către registratura Consiliului Judeţean Alba, sau pe e-mail, la adresa

[email protected] până în 17 noiembrie 2026.

Consiliul Judeţean Alba prin adresa nr.18766/15 septembrie 2026 a solicitat Direcţiei pentru Agricultură Județeană Alba, preţurile medii la principalele produse agricole în vederea aprobării conform prevederilor legale.

Acestea au fost comunicate de către Direcția pentru Agricultură a Județului Alba prin adresa nr.5155/21octombrie 2026 și înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 21939/22 octombrie 2026.

Potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare hotărârile

privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă trebuie emise înaintea începerii anului fiscal și se transmit, în cadrul aceluiaşi termen, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine.

Proiectul de hotărâre pus în consultare publică poate fi văzut AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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