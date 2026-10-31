Cum se va face comasarea localităților sub 1.500 de locuitori și ce economie va face statul. Ministrul Dezvoltării: „Rămâne un funcţionar, într-un birou”

Proiectul care vizează comasarea localităților care au până în 1.500 de locuitori urmează să fie implementat în două etape: comasare voluntară până la 1 martie 2027, apoi o comasare pe care ar urma să şi-o asume Guvernul, a declarat Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, vineri seară, la Antena 3 CNN. Acesta a spus că statul ar face o economie de 250 de milioane de lei pe an şi că în localităţile care vor fi comasate va rămâne totuşi „un funcţionar, într-un birou, care va prelua problemele cetăţenilor”. Alexandru Stoica a afirmat că vor fi organizate şi referendumuri locale.

După prima etapă de comasare voluntară, va începe al doilea pas, care presupune o asumare din partea Guvernului. Localităţile care acceptă comasarea voluntară până la 1 martie 2027 vor beneficia de programe de investiţii, potrivit ministrului Dezvoltării.

„Am gândit această comasare voluntară până la 1 martie, ca fiecare localitate să poată să facă demersul acesta. Mă refer la localităţile până în 1.500 de locuitori. Va exista şi un program de investiţii pentru acele localităţi care doresc să se comaseze voluntar.

(n.r. – ce se întâmplă după perioada de comasare voluntară? referendumuri?) Da, în primă fază vor fi referendumuri locale. Dacă locuitorii nu vor fi de acord, nu se face. Vedem pe parcurs cum vor evolua lucrurile.

(n.r. – care ar fi economia la buget?) Economia ar fi undeva la 250 de milioane de lei pe an.

(n.r. – sunt primari PSD care nu sunt de acord cu comasarea) Este important ca noi să venim cât mai repede cu avantajele acestei comasări voluntari: să vadă şi programul de investiţii, să vadă că rămâne acolo, în localitate în care urmează să se comaseze, un birou cu un funcţionar, care va prelua problemele cetăţenilor. Să le prezentăm primarilor din localităţile care au sub 1.500 de locuitori, să consulte cetăţenii, să vedem ce părere au şi dumnealor.

(n.r. aveţi un termen până la care să veniţi cu aceste propuneri?) În luna noiembrie.

(n.r. – pe comasarea nevoluntară ar urma să-şi asume răspunderea Guvernul?) Aici ar fi o discuţie mult mai largă, noi ca minister să punem la dispoziţie date tehnice”, a declarat ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica.

429 de primării ar putea dispărea după reforma cerută de PSD

Nu mai puțin de 429 de localități au cel mult 1.500 de locuitori, pragul despre care ministrul Dezvoltării a vorbit recent în Parlament și pe care Alexandru Stoica l-a confirmat. Unele județe ar putea pierde peste 20 de primării, iar multe dintre localitățile vizate sunt conduse de primari PSD.

Alba este județul cu cele mai multe localități care au cel mult 1.500 de locuitori: 27. Urmează Caraș-Severin și Hunedoara, fiecare cu câte 26, și Cluj, cu 25.

În Mehedinți și Olt sunt câte 23 de astfel de localități, în Dolj sunt 21, iar în Teleorman, 20. Alte 18 se află în Arad și 16 în Buzău.

Acestea sunt cele zece județe cu cele mai multe localități care se încadrează în pragul de populație prezentat de ministrul Dezvoltării.

„Numărul este din Ministerul Dezvoltării, după populația la 2023. A trebuit să avem un punct fix la care să ne raportăm, să nu oscilăm în diferite date raportate de la INS. Și atunci am ales 2023, că așa au fost și, bineînțeles, și discuțiile din 2024, când am pornit pentru această comasare voluntară și ne-am axat strict la 2023 și am zis să nu zăpăcim pe toată lumea că avem 429, că avem 434 sau 466”, a mai explicat Stoica, vineri.

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