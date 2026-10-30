Transylvania Open 2027, tenis de mare clasă și spectacol, în „BT Arena”, în 30 ianuarie-7 februarie 2027
Transylvania Open 2027, tenis de mare clasă și spectacol, în „BT Arena”, în 30 ianuarie-7 februarie 2027!
Transylvania Open WTA250 intră într-o nouă etapă de dezvoltare și își propune să ducă experiența tenisului dincolo de terenul de joc. Sub conceptul ”Trăiește tenisul-spectacol! Match time. Showtime!”, cea de-a șaptea ediție a turneului WTA 250 care va avea loc în 30 ianuarie – 7 februarie la Cluj-Napoca, va pune în valoare nu doar spectacolul sportiv, ci și experiențele construite în jurul lui, prin întâlnirea dintre tenis, artă, cultură și divertisment.
Organizatorii își propun ca, începând din 2027, atmosfera competiției să se extindă treptat dincolo de arenă, în oraș, prin colaborări și proiecte care să implice comunitatea locală.
Patrick Ciorcilă, directorul turneului de tenis Transylvania Open WTA250: ”În șase ediții, Transylvania Open a crescut mult și și-a construit o identitate proprie, o atmosferă pe care publicul o recunoaște și o apreciază. Cred că un turneu important nu înseamnă doar meciurile pe care le găzduiește, ci și tot ceea ce construiește în jurul lor, de la experiența spectatorilor până la relația cu orașul și comunitatea.
Tenisul rămâne spectacolul principal, dar simțim că avem mult mai multe de oferit și că a venit momentul să ducem această experiență mai departe. Ne dorim ca experiența Transylvania Open să înceapă înainte de primul meci și să continue dincolo de ultimul punct. Vrem să aducem arta, cultura și divertismentul mai aproape de competiție și, treptat, să extindem atmosfera turneului și dincolo de BTarena. Clujul a fost parte din povestea noastră încă de la început și ne dorim să construim în continuare împreună cu oamenii și comunitatea de aici.”
Dansul contemporan, teatrul-dans și muzica sunt câteva dintre formele de expresie artistică pe care organizatorii le explorează pentru ediția din 2027. Acestea ar putea fi integrate atât în programul turneului, cât și în activități desfășurate în diverse locuri din oraș, prin colaborări cu artiști și organizații din zona culturală și creativă a Clujului.
Prin aceste inițiative, organizatorii își doresc să ducă povestea tenisului dincolo de arenă și să transforme Transylvania Open într-o experiență ce poate fi trăită de întregul oraș, inclusiv de cei care nu ajung în tribune. Detaliile despre colaborări și activități vor fi anunțate ulterior.
Prima campioană româncă a turneului, pe afișul ediției 2027
Noua direcție de comunicare se reflectă și în identitatea vizuală a ediției din 2027, care o aduce în prim-plan pe Sorana Cîrstea, prima jucătoare din România care a câștigat titlul Transylvania Open. Victoria sa din 2026 reprezintă un moment important în istoria turneului, iar afișul noii ediții celebrează această performanță.
Cu această ocazie, organizatorii își propun să inaugureze o nouă tradiție: campioana fiecărei ediții va apărea pe afișul turneului din anul următor. Este un mod de a celebra performanța sportivă și de a păstra legătura dintre ediții, oferind fiecărei campioane un loc aparte în povestea Transylvania Open.
Transylvania Open WTA 250 este cel mai important turneu de tenis feminin organizat în România. Disputată pe hard indoor, la BTarena din Cluj-Napoca, competiția a fost desemnată de jucătoare drept cel mai bun turneu WTA 250 din lume în 2022 și 2023.
De-a lungul edițiilor sale, Transylvania Open a adus la Cluj-Napoca nume importante ale tenisului internațional, printre care Simona Halep, Sorana Cîrstea (câștigătoare 2026), Emma Răducanu, Anastasia Potapova (2025), Karolína Plíšková (2024), Tamara Korpatsch (2023), Anna Blinkova (2022), Anett Kontaveit (2021), Ana Bogdan, Eugénie Bouchard, Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian, Jasmine Paolini.
Cea de-a șaptea ediție a turneului va avea loc în perioada 30 ianuarie–6 februarie 2027, la BTarena. Competiția face parte din circuitul profesionist feminin WTA și reunește anual jucătoare de top, fani ai tenisului și o comunitate construită în jurul spectacolului sportiv.
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