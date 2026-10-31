Cât vor plăti locuitorii județului Alba în 2027 pentru certificate de urbanism și autorizații de construire: Taxele propuse de Consiliul Județean
Cât vor plăti locuitorii județului Alba în 2027 pentru certificate de urbanism și autorizații de construire: Taxele propuse de Consiliul Județean
Locuitorii județului Alba care vor solicita în 2027 certificate de urbanism, avize sau autorizații de construire ar putea achita taxe cuprinse între câțiva lei și un procent din valoarea lucrărilor, în funcție de documentul solicitat și de tipul construcției. Consiliul Județean Alba a inclus aceste tarife într-un proiect de hotărâre privind taxele și tarifele pentru anul 2027, document pus în consultare publică.
Potrivit documentului, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban va fi stabilită în funcție de suprafața pentru care este solicitat actul. Pentru terenurile sau proiectele de până la 150 de metri pătrați, taxa propusă este de 6 lei. Pentru suprafețe între 151 și 250 mp, aceasta va fi de 7 lei, iar pentru cele cuprinse între 251 și 500 mp, de 9 lei.
În cazul suprafețelor mai mari, tarifele cresc gradual: 12 lei pentru 501–750 mp și 14 lei pentru 751–1.000 mp. Pentru suprafețele care depășesc 1.000 mp, taxa va fi de 14 lei, la care se adaugă 0,01 lei pentru fiecare metru pătrat care trece peste acest prag.
Certificatele de urbanism în mediul rural, la jumătate de preț
Pentru solicitările din mediul rural, proiectul prevede o taxă egală cu 50% din cea stabilită pentru mediul urban. Astfel, un certificat pentru o suprafață de până la 150 mp ar urma să coste 3 lei, iar pentru o suprafață între 751 și 1.000 mp, 7 lei.
Prelungirea certificatului de urbanism va costa 30% din taxa achitată inițial.
Cât costă autorizația de construire
În cazul autorizațiilor de construire, valoarea taxei este calculată procentual, în funcție de valoarea autorizată a lucrărilor. Pentru clădirile rezidențiale și anexele acestora, proiectul prevede o taxă de 0,5% din valoarea lucrărilor.
Pentru celelalte tipuri de construcții, inclusiv instalațiile aferente, taxa propusă este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor.
De exemplu, pentru o locuință cu lucrări autorizate la o valoare de 300.000 de lei, taxa de autorizare ar fi de 1.500 de lei. Pentru o construcție din categoria „alte construcții”, la aceeași valoare autorizată, taxa ar ajunge la 3.000 de lei.
Prelungirea valabilității sau a duratei de execuție a unei autorizații de construire ori de desființare va costa 30% din taxa inițială.
Pentru autorizația de organizare a șantierului, atunci când lucrările respective nu sunt incluse într-o altă autorizație de construire, taxa propusă este de 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare. În cazul autorizației de desființare, taxa va fi de 0,1% din valoarea impozabilă a părții de clădire care urmează să fie demolată.
Avizele pentru documentațiile de urbanism: până la 500 de lei
Proiectul stabilește și tarife pentru documentațiile de urbanism care intră în competența Consiliului Județean Alba.
Pentru emiterea avizului de inițiere a elaborării unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), taxa propusă este de 250 de lei pentru persoanele fizice și de 400 de lei pentru persoanele juridice.
Analizarea documentației de urbanism și emiterea avizului tehnic al Arhitectului-Șef al Județului Alba vor costa 350 de lei în cazul persoanelor fizice și 500 de lei pentru persoanele juridice.
Separat, proiectul prevede o taxă de 10 lei pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări.
O taxă de 15 lei ar urma să fie eliminată
Documentația mai propune eliminarea taxei de 15 lei pentru avizarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire emise de structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba. Motivul indicat în proiect este că această taxă nu mai are temei în legislația în vigoare.
Tarifele nu sunt încă definitive
Valorile prezentate fac parte din proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba nr. 258 din 29 octombrie 2026, privind stabilirea taxelor și tarifelor datorate bugetului general al județului pentru anul 2027. Prin urmare, acestea sunt propuneri și vor deveni aplicabile numai după aprobarea proiectului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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