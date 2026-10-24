Sport

Foto: SuperLiga Alba, etapa a 9-a: CS Ocna Mureș – scorul campionatului, CSM Aiud – succes intern, după-amiază, derby-ul de la Galda de Jos

Dan HENEGAR

Publicat

acum 48 de minute

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Foto: SuperLiga Alba, etapa a 9-a: CS Ocna Mureș – victorie netă, scorul campionatului, CSM Aiud – succes intern, după-amiază, derby-ul de la Galda de Jos, în ultima etapă a turului

După-amiază, un duel de foc: Industria Galda – CSM Sebeș, în ultima etapă a turului, primele două clasate, la egalitate de puncte.

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Petrecerea Divorțaților

*CS Ocna Mureș – Academia Șona 9-1 (4-0): Coltor (15, 31, 68), Socaci (31), A. Gherman (45), Guț (75), T. Cristea (80), Fuli (87), D. Marian (89)/ (84).

Ocnamureșenii au reușit scorul campionatului, după o serie nefastă cu numai două puncte în 5 întâlniri, contra vecinei din ierarhie, cu o triplă Coltor. Sunt două partide interne pentru „Soda dragă” și două deplasări pentru nou-promovată;

*CSM Aiud – Inter Unirea 3-1 (1-0): Avram (43, penalty). A doua victorie stagională pentru aiudeni, tot în fața fanilor, după 3 dispute cu un singur punct, și schimb de locuri cu oponenții;

Etapa 11 (prima din retur), sâmbătă, 31 octombrie, ora 11.00: Inter Unirea – Spicul Daia Română (în tur, 0-0), CS Ocna Mureș – CSM Aiud (4-1); ora 14.45: Industria Galda de Jos – Performanța Ighiu (2-0), Viitorul Sântimbru – CSM Sebeș (2-3), Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Academia Șona (2-1).

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