Ce taxe locale și tarife datorate bugetului general al județului Alba se vor aplica în 2027: Lista

Consiliul Judeţean Alba a pus în consultare publică proiectul de hotărâre nr. 258/29 octombrie 2026 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba în anul 2027.

Consiliul Județean Alba stabilește taxele și tarifele locale aplicabile în anul anul fiscal următor, atât pentru Consiliul Județean Alba, cât și pentru instituțiile și serviciile publice de interes județean aflate în subordinea acestuia. Obiectivul este de a asigura un cadru clar și predictibil pentru perceperea de taxe și tarife locale, în conformitate cu principiile eficienței economice, echității fiscale și sustenabilității financiare.

Potrivit raportului de specialitate, stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2027 s-a făcut pe baza următoarelor criterii:

– execuția bugetară pe anul 2025 și proiecțiile pentru anul 2026, inclusiv gradul de colectare a taxelor și tarifelor;

– evoluția indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică;

– solicitările instituțiilor subordonate privind actualizarea tarifelor practicate, justificate prin creșterea costurilor de operare (energie, utilități etc.);

– prevederile legale privind plafonul minim și maxim al anumitor taxe locale;

– corelarea taxelor locale cu serviciile oferite și principiul sustenabilității financiare.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 258/29 octombrie 2026 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba în anul 2027, se vor transmite în scris către registratura Consiliului Judeţean Alba, sau pe e-mail, la adresa [email protected] în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv până în 19 noiembrie 2026.

Urbanism: taxe noi, aliniate la Legea 169/2026

Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism adaptează taxele la Legea nr. 169/2026 privind Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Fostul aviz de oportunitate (50 de lei) devine aviz de inițiere pentru un Plan Urbanistic Zonal. Va costa 250 de lei pentru persoanele fizice și 400 de lei pentru cele juridice.

Aceleași sume apar, în funcție de categorie, la mai multe taxe noi:

*analizarea documentației de urbanism și avizul tehnic al arhitectului-șef: 350 de lei pentru persoane fizice și 500 de lei pentru persoane juridice;

*acordul unic și avizul integrat: 430 de lei pentru persoane fizice și 750 de lei pentru persoane juridice;

*avizul de amplasare: 140 de lei;

*avizul arhitectului-șef pentru proiectele din procedura simplificată a notificării: 350 de lei pentru persoane fizice și 500 de lei pentru persoane juridice.

Apar și taxe procentuale pentru autorizațiile de regularizare, între 0,5% și 10% din valoarea lucrărilor, pentru lucrările făcute pe baza notificării, între 0,25% și 0,5%, și pentru autorizațiile de construire în regim de urgență, între 0,625% și 1,5%.

Taxele pentru certificatele de urbanism, de la 6 la 14 lei, și cotele pentru autorizațiile de construire, de 0,5% pentru locuințe și 1% pentru alte construcții, rămân neschimbate. Dispare taxa de 15 lei pentru avizarea certificatelor și autorizațiilor emise de structura de specialitate, pentru că legea nu o mai prevede.

Drumuri județene: panourile publicitare, de aproape trei ori mai scumpe

Cele mai mari salturi apar la ocuparea zonei drumurilor județene. Un panou publicitar va costa 6 lei/mp/lună, față de 2,10 lei în prezent, deci cu aproximativ 186% mai mult. Spațiile comerciale (chioșcuri, rulote) și accesele la benzinării, hoteluri sau depozite urcă de la 1,25 la 3 lei/mp/lună, adică 140%.

Autorizațiile speciale de transport (AST) pentru vehiculele cu mase sau dimensiuni depășite cresc de la 42 la 45 de euro. Apare un tarif de 50 de euro pentru emiterea în regim de urgență, în mai puțin de două zile lucrătoare. Se elimină tarifele pentru avizul prealabil (28,50 euro), pentru estimare (40 de euro) și pentru recântărire (45 de euro), considerate inaplicabile în raport cu legislația actuală. Tarifele pentru licențele de traseu ale operatorilor de transport județean sunt indexate cu 8% (50 → 54 de lei) și, respectiv, 7% (140 → 150 de lei).

Cultură: tarife mai mari și un catalog mai scurt

Centrul de Cultură „Augustin Bena” primește cele mai ample modificări. Un concert al orchestrei populare urcă de la 2.000 la 5.000 de lei. Închirierea spațiului pentru activități educative sau artistice se triplează, de la 100 la 300 de lei/oră. Scena mobilă de 10 x 8 m se dublează, de la 4.000 la 8.000 de lei/zi, la fel ca transmisiunea live cu patru camere (1.000 → 2.000 de lei/oră). Biletele de eveniment cresc cu 5–10 lei, iar cel redus pentru studenți și pensionari ajunge de la 5 la 9 lei.

Instituția elimină tot ce nu s-a mai solicitat în ultimii ani: albumurile și DVD-urile, obiectele de artizanat, costumele populare, ședințele foto, filmările și generatorul de curent.

La Teatrul „Prichindel”, biletul întreg crește de la 35 la 40 de lei, iar cel redus pentru pensionari, studenți și persoane cu dizabilități de la 15 la 20 de lei. Biletul pentru elevi urcă de la 8 la 10 lei. Spectacolele în țară vor costa între 500 și 6.000 de lei, iar cele în străinătate între 800 și 3.000 de euro.

La Muzeul Național al Unirii, restaurarea bunurilor culturale mobile crește de la 60 la 65 de lei/oră. Jurnaliștii primesc acces gratuit, pe lângă preșcolari, veterani și persoane cu dizabilități.

Sănătate: scumpiri la serviciile la cerere

Cele două spitale județene majorează tarifele pentru serviciile la cerere, adică cele care nu sunt decontate de casa de asigurări. La Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, consultația la cerere la medicul primar se dublează, de la 60 la 120 de lei, la fel ca adeverința medicală (15 → 30 de lei) și EKG-ul (15 → 30 de lei). Consultația la medicul specialist dispare din listă. Apar teste rapide noi, de câte 30 de lei: hepatită B, hepatită C, gripă și Covid. Examenul microscopic cu cultură și antibiogramă coboară, în sens invers, de la 70 la 50 de lei.

La Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, majorările sunt de obicei de 5–15%. Exemple:

*colonoscopia: de la 400 la 500 de lei;

*ecodoppler-ul cardiac: de la 150 la 200 de lei;

*intervențiile estetice: de exemplu abdominoplastia, de la 12.500 la 14.000 de lei;

*EKG-ul în mai multe secții: de la 30 la 50 de lei;

*taxa pentru salonul cu condiții hoteliere sporite: de la 50 la 70 de lei pe zi.

Există și scăderi. Ecografia de organ, articulație sau părți moi se ieftinește de la 200 la 100 de lei, la fel abcesul perianal și fimoza (de la 275 la 230 de lei).

Lista de servicii se extinde: panouri de alergeni, culturi de screening pentru bacterii rezistente, hemocultură, ecografie testiculară și două tipuri de plastie tubară (9.500 și 11.500 de lei). Se renunță la analize cerute tot mai rar, precum VDRL, la injecțiile la cerere și la consultațiile psihiatrice. Tarifele stomatologice și de chirurgie maxilo-facială dispar, deoarece spitalul oferă acum doar urgențe stomatologice, gratuit.

Ce rămâne neschimbat

Taxa specială Salvamont, taxele Direcției de Evidență a Persoanelor, tarifele pentru copii xerox (0,90 lei pe pagina A4) și cele pentru documentele din arhivă rămân la nivelul din 2026. Același lucru se aplică mai multor secții ale Spitalului Județean, printre care dermatologia, ortopedia, ORL și reumatologia.

Toate taxele locale şi tarifele datorate bugetului general al judeţului Alba propuse pentru anul 2027 pot fi văzute AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal