SuperLiga AJF, etapa a 7-a: CSM Sebeș, a patra victorie consecutivă! Remiză la Aiud, în așteptarea derby-ului Industria Galda – Viitorul Sântimbru

SuperLiga AJF, etapa a 7-a: CSM Sebeș, a patra victorie consecutivă, 1-0 la Ocna Mureș! Remiză la Aiud, în așteptarea derby-ului Industria Galda – Viitorul Sântimbru

SuperLiga AJF, etapa a 7-a: derby-ul Industria Galda – Viitorul Santimbru, este la ora 16.00, iar momentan CSM Sebeș a urcat pe prima poziție!

CS Ocna Mureș – CSM Sebeș 0-1 (0-0): Grosu (52). Victorie italiană pentru CSM Sebeș, a patra consecutivă, oaspeții urcând temporar pe prima poziție. „Soda dragă” este în picaj, cu o singură remiză în 4 confruntări și al doilea eșec succesiv în fața fanilor;

*CSM Aiud – Performanța Ighiu 0-0. Val. Drăgan, de la gazde, a fost eliminat în minutul 73. Puncte prețios pentru aiudeni, care au evoluat în inferioritate numerică în ultimela 20 de minute, împotriva unui oponent considerat favorit, dar care nu se regăsește. Prima remiză stagională pentru ighieni, cu un singur punct în ultimele două întâlniri;

*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Spicul Daia Română;

*Academia Șona – Inter Unirea;

*Industria Galda de Jos – Viitorul Sântimbru

Foto: Cosmin Georgiu, Răzvan Szabo, Dan Comșa

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