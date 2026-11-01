Student Sport Alba Iulia, victorie la Under 15, egal la Under 17 și eșec la senioare, Liga 2, fotbal feminin

Student Sport Alba Iulia, formație care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, a înregistrat o victorie la Under 15 (5-3 cu ACS Roma Florin Pădurean), o remiză la Under 17 (1-1 cu Alma Sibiu) și un eșec în Liga 2 (0-3 cu Atletic Drobeta).

La Under 17, a fost o remiză acasă, cu Alma Sibiu, scor 1-1 (1-0), gol Maya Csaszar. Student Sport Alba Iulia își menține poziția de lider în clasamentul Seriei 4, cu 13 puncte în 6 jocuri, golaveraj 19-10, și cel mai probabil si-a asigurat un loc în Liga Elitelor. În etapa a șaptea, deplasare la UTA Arad, vineri, 6 noiembrie

În Liga 2, deplasare la Atletic Drobeta, în Seria 2, din Liga 2, etapa a opta, s-a consemnat un eșec 0-3 (0-1). Runda viitoare, duminică, 8 noiembrie, acasă cu ACS Roma Florin Pădurean. Senioarele au pierdut și în Cupa României, contra echipei InterStar Sibiu, în deplasare, scor 2-3 În eșalonul secund, Student Sport Alba Iulia este pe locul 6, cu 7 puncte în 7 jocuri, golaveraj 14-40.

Junioarele Under 15 s-au revanșat și au învins în deplasare pe ACS Roma Florin Pădureanu, scor 5-3 (3-1), reușite semnate de Adelina Cutean – dublă, Antonia Achim, Anastasia Fulea și Ioana Bogdan. Albaiuliencele sunt pe locul 3, cu 9 puncte în 5 meciuri din Seria 7, golaveraj 12-10, iar sâmbătă e meci intern cu CSM Reșița.

Secțiune Știri sub articolul principal