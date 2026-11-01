Sport

Student Sport Alba Iulia, victorie la Under 15, egal la Under 17 și eșec la senioare

Dan HENEGAR

Publicat

acum 55 de secunde

în

De

Student Sport Alba Iulia, victorie la Under 15, egal la Under 17 și eșec la senioare, Liga 2, fotbal feminin

Student Sport Alba Iulia, formație care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, a înregistrat o victorie la Under 15 (5-3 cu ACS Roma Florin Pădurean), o remiză la Under 17 (1-1 cu Alma Sibiu) și un eșec în Liga 2 (0-3 cu Atletic Drobeta).

Petrecerea Divorțaților

La Under 17,  a fost o remiză acasă, cu Alma Sibiu, scor 1-1 (1-0), gol Maya Csaszar. Student Sport Alba Iulia își menține poziția de lider în clasamentul Seriei 4, cu 13 puncte în 6 jocuri, golaveraj 19-10, și cel mai probabil si-a asigurat un loc în Liga Elitelor. În etapa a șaptea, deplasare la UTA Arad, vineri, 6 noiembrie

Citește și: Student Sport Alba Iulia, victorii la senioare și la Under 17! Miercuri, meci în Cupa României, cu Interstar Sibiu

În Liga 2, deplasare la Atletic Drobeta, în Seria 2, din Liga 2, etapa a opta, s-a consemnat un eșec 0-3 (0-1). Runda viitoare, duminică, 8 noiembrie, acasă cu ACS Roma Florin Pădurean. Senioarele au pierdut și în Cupa României, contra echipei InterStar Sibiu, în deplasare, scor 2-3 În eșalonul secund, Student Sport Alba Iulia este pe locul 6, cu 7 puncte în 7 jocuri, golaveraj 14-40.

Junioarele Under 15  s-au revanșat și au învins în deplasare pe ACS Roma Florin Pădureanu, scor 5-3 (3-1), reușite semnate de Adelina Cutean – dublă, Antonia Achim, Anastasia Fulea și Ioana Bogdan. Albaiuliencele sunt pe locul 3, cu 9 puncte în 5 meciuri din Seria 7, golaveraj 12-10, iar sâmbătă e meci intern cu CSM Reșița.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Foto: Star Pro Optimum, rezultate excelente la turneul Academiei Hagi! Locul întâi la Under 12 și locul 3 la Under 13, pentru micuții fotbaliști albaiulieni

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

1 noiembrie 2026

De

Star Pro Optimum, rezultate excelente al turneul Academiei Hagi! Locul întâi la Under 12 și locul 3 la Under 13, pentru micuții fotbaliști albaiulieni! Clubul Star Pro Optimum a încheiat cu rezultate deosebite turneul de fotbal desfășurat în cadrul bazei sportive a Academiei Hagi, școala de fotbal a Gheorghe Hagi, actualul seelcționer al României Tinerii […]

Citește mai mult

Sport

Albaiulianul Cornel Țălnar, replică pentru „Procurorul” Dinu: „Mă rog la Bunul Dumnezeu să îmbătrânim frumos” | Conflict dur, iscat de un apartament în București!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

1 noiembrie 2026

De

Antrenorul albaiulianCornel Țălnar, replică pentru „Procurorul” Dinu: „Mă rog la Bunul Dumnezeu să îmbătrânim frumos” | Conflict dur, iscat de la un apartament în București! Cornel Țălnar (69 de ani) a evitat să mai pună paie pe foc în conflictul cu nașul său, Cornel Dinu (78 de ani), în ciuda jignirilor care i-au fost adresate. […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Mihnea Costachi, de la CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Open Orăștie – Șah Rapid: Aproape 100 de participanți de toate vârstele au luat startul la competiție

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

31 octombrie 2026

De

Mihnea Costachi, de la CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Open Orăștie – Șah Rapid: Aproape 100 de participanți de toate vârstele au luat startul la competiție Sâmbătă, 31 octombrie, Orăștie a găzduit un puternic concurs de Șah Rapid. Aproape 100 de participanți de toate vârstele au luat startul la competiție. Sportivii de la […]

Citește mai mult