Student Sport Alba Iulia, victorie la Under 15, egal la Under 17 și eșec la senioare
Student Sport Alba Iulia, victorie la Under 15, egal la Under 17 și eșec la senioare, Liga 2, fotbal feminin
Student Sport Alba Iulia, formație care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, a înregistrat o victorie la Under 15 (5-3 cu ACS Roma Florin Pădurean), o remiză la Under 17 (1-1 cu Alma Sibiu) și un eșec în Liga 2 (0-3 cu Atletic Drobeta).
La Under 17, a fost o remiză acasă, cu Alma Sibiu, scor 1-1 (1-0), gol Maya Csaszar. Student Sport Alba Iulia își menține poziția de lider în clasamentul Seriei 4, cu 13 puncte în 6 jocuri, golaveraj 19-10, și cel mai probabil si-a asigurat un loc în Liga Elitelor. În etapa a șaptea, deplasare la UTA Arad, vineri, 6 noiembrie
Citește și: Student Sport Alba Iulia, victorii la senioare și la Under 17! Miercuri, meci în Cupa României, cu Interstar Sibiu
În Liga 2, deplasare la Atletic Drobeta, în Seria 2, din Liga 2, etapa a opta, s-a consemnat un eșec 0-3 (0-1). Runda viitoare, duminică, 8 noiembrie, acasă cu ACS Roma Florin Pădurean. Senioarele au pierdut și în Cupa României, contra echipei InterStar Sibiu, în deplasare, scor 2-3 În eșalonul secund, Student Sport Alba Iulia este pe locul 6, cu 7 puncte în 7 jocuri, golaveraj 14-40.
Junioarele Under 15 s-au revanșat și au învins în deplasare pe ACS Roma Florin Pădureanu, scor 5-3 (3-1), reușite semnate de Adelina Cutean – dublă, Antonia Achim, Anastasia Fulea și Ioana Bogdan. Albaiuliencele sunt pe locul 3, cu 9 puncte în 5 meciuri din Seria 7, golaveraj 12-10, iar sâmbătă e meci intern cu CSM Reșița.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Foto: Star Pro Optimum, rezultate excelente la turneul Academiei Hagi! Locul întâi la Under 12 și locul 3 la Under 13, pentru micuții fotbaliști albaiulieni
Star Pro Optimum, rezultate excelente al turneul Academiei Hagi! Locul întâi la Under 12 și locul 3 la Under 13, pentru micuții fotbaliști albaiulieni! Clubul Star Pro Optimum a încheiat cu rezultate deosebite turneul de fotbal desfășurat în cadrul bazei sportive a Academiei Hagi, școala de fotbal a Gheorghe Hagi, actualul seelcționer al României Tinerii […]
Albaiulianul Cornel Țălnar, replică pentru „Procurorul” Dinu: „Mă rog la Bunul Dumnezeu să îmbătrânim frumos” | Conflict dur, iscat de un apartament în București!
Antrenorul albaiulianCornel Țălnar, replică pentru „Procurorul” Dinu: „Mă rog la Bunul Dumnezeu să îmbătrânim frumos” | Conflict dur, iscat de la un apartament în București! Cornel Țălnar (69 de ani) a evitat să mai pună paie pe foc în conflictul cu nașul său, Cornel Dinu (78 de ani), în ciuda jignirilor care i-au fost adresate. […]
FOTO | Mihnea Costachi, de la CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Open Orăștie – Șah Rapid: Aproape 100 de participanți de toate vârstele au luat startul la competiție
Mihnea Costachi, de la CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Open Orăștie – Șah Rapid: Aproape 100 de participanți de toate vârstele au luat startul la competiție Sâmbătă, 31 octombrie, Orăștie a găzduit un puternic concurs de Șah Rapid. Aproape 100 de participanți de toate vârstele au luat startul la competiție. Sportivii de la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum verifici geamurile termopan înainte de sezonul rece: Cum îți dai seama nu mai etanșează bine și pierzi căldură
Cum verifici geamurile termopan înainte de sezonul rece: Cum îți dai seama nu mai etanșează bine și pierzi căldură Ferestrele...
Scutiri de taxe 5 ani și prioritate la finanțările de la centru pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară. Cum vrea Ministrul Dezvoltării să convingă primarii și ce se întâmplă cu angajații primăriilor
Scutiri de taxe 5 ani și prioritate la finanțările de la centru pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară. Cum vrea...
Știrea Zilei
Când se dau alocaţiile pentru copii în noiembrie 2026: Banii ar putea fi virați mai repede cu 2 zile
Când se dau alocaţiile pentru copii în noiembrie 2026: Banii ar putea fi virați mai repede cu 2 zile Chiar...
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs...
Curier Județean
UPDATE FOTO | Incendiu la un autoturism, în Ponorel: Intervin pompierii din Câmpeni
Incendiu la un autoturism, în Ponorel: Intervin pompierii din Câmpeni Un incendiu a izbucnit la un autoturism din Ponorel. Au...
Un sector al unui drum vicinal dintr-o comună de munte din Alba urmează să fie modernizat: Care sunt intențiile administrației locale
Un sector al unui drum vicinal dintr-o comună de munte din Alba urmează să fie modernizat: Care sunt intențiile administrației...
Politică Administrație
Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice
Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice Cinci...
Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”!
Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”! După ce s-au victimizat că vor la guvernare...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2026. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2026 în limba engleză • mesaje de groază de...
MESAJE de HALLOWEEN 2026. SMS-uri, felicitări, statusuri, mesaje amuzante, înfricoșătoare și mesaje în limba engleză de HALLOWEEN
Mesaje de Halloween 2026 • Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri...