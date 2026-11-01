Sport

Albaiulianul Cornel Țălnar, replică pentru „Procurorul” Dinu: „Mă rog la Bunul Dumnezeu să îmbătrânim frumos” | Conflict dur, iscat de un apartament în București!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 minute

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Antrenorul albaiulianCornel Țălnar, replică pentru „Procurorul” Dinu: „Mă rog la Bunul Dumnezeu să îmbătrânim frumos” | Conflict dur, iscat de la un apartament în București!

Cornel Țălnar (69 de ani) a evitat să mai pună paie pe foc în conflictul cu nașul său, Cornel Dinu (78 de ani), în ciuda jignirilor care i-au fost adresate. „Procurorul” a folosit cuvinte extrem de dure la adresa lui Țălnar, pe care l-a numit „bestie” și „canalie”.

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Cornel Dinu l-a jignit pe Cornel Țălnar, pe fondul disputei juridice dintre cei doi, naș și fin, „Procurorul” dezvăluind că e obligat să-și vând vila din Sinaia ( o proprietate cu 6 camere și 7 băi), din pricina divergențelor financiare. Acesta susține că îi datorează o sumă cuprinsă între 20.000 și 30.000 de euro, reprezentând despăgubiri pentru perioada în care nu ar fi putut beneficia de un apartament situat în București.

*Țălnar, atitudine elegantă

În schimb „Țânțarul” a avut o atitudine elegantă și a transmis că nu a vrut niciodată să intre în conflict cu fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo.

Eu nu comentez. Doar un singur lucru. Eu îl respect pe domnul Dinu și mă rog la Bunul Dumnezeu să îmbătrânim frumos. Asta e tot ce pot să spun, fără alte discuții, că nu vreau să intru în polemici și discuții cu domnul Dinu. E nașul meu, mi-a ținut lumânările în biserică. Am un respect deosebit față de el și ceea ce spune este treaba dânsului. 

Eu am vrut să mă împac cu el… nu să mă împac, că nu am vrut niciodată să mă cert cu el. Eu am fost ca fratele lui mai mic, dar mă rog, asta e situația! Îmi pare rău că dânsul continuă cu atacuri la adresa mea. N-ar trebui să se întâmple lucrul acesta, dar v-am spus că mă rog la Bunul Dumnezeu ca și eu, și el să îmbătrânim frumos. Eu îl respect și îl iubesc.

N-am nicio treabă, n-am spus în viața mea o vorbă urâtă despre el. Din contră! Asta e situația! Sper ca Dumnezeu să ne dea minte și mie, și lui să îmbătrânim frumos, să ne rugăm să fie bine. Așa ar fi cel mai frumos, a declarat Cornel Țălnar, potrivit prosport.ro

Replica antrenorului din Cetatea Marii Uniri este pentru declarațiile lui Cornel Dinu, în Fanatik, despre problemele financiare cu care se confruntă și despre motivele pentru care încearcă să-și vândă vila din Sinaia. „Vine peste mine bestia, canalia aia de Ţălnar, și îmi mai cere vreo 20.000-30.000 de euro, nu știu cât mai vrea acum, pe motiv că nu a folosit apartamentul pe care l-a vândut cu 140.000 de euro. Îi dă dreptul legea și la asta, timp de 3 ani de zile după ce a vândut apartamentul”, a declarat Cornel Dinu.

Sursa: Prosport și Fanatik

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