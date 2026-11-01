Incendiu la un autoturism, în Ponorel: Intervin pompierii din Câmpeni
Incendiu la un autoturism, în Ponorel: Intervin pompierii din Câmpeni
Un incendiu a izbucnit la un autoturism din Ponorel. Au intervenit pompierii din Câmpeni.
Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Ponorel.
Din informațiile primite, incendiul se manifestă la compartimentul motor al unui autoturism. Din fericire nu s-au înregistrat victime.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.
Foto: arhivă
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