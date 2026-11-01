Curier Județean

Incendiu la un autoturism, în Ponorel: Intervin pompierii din Câmpeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

în

De

Incendiu la un autoturism, în Ponorel: Intervin pompierii din Câmpeni

Un incendiu a izbucnit la un autoturism din Ponorel. Au intervenit pompierii din Câmpeni.

Petrecerea Divorțaților

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Ponorel.

Din informațiile primite, incendiul se manifestă la compartimentul motor al unui autoturism. Din fericire nu s-au înregistrat victime.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Un sector al unui drum vicinal dintr-o comună de munte din Alba urmează să fie modernizat: Care sunt intențiile administrației locale

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

în

1 noiembrie 2026

De

Un sector al unui drum vicinal dintr-o comună de munte din Alba urmează să fie modernizat: Care sunt intențiile administrației locale Primăria Comunei Poiana Vadului a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru modernizarea unui tronson de drum vicinal din satul Costești. Ce se va construi Investiția vizează un sector de 2 km […]

Citește mai mult

Curier Județean

3-4 noiembrie 2026 | Circulație rutieră închisă dinspre Ciumbrud, la trecerea la nivel cu calea ferată: Care este ruta ocolitoare

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

1 noiembrie 2026

De

3-4 noiembrie 2026 | Circulație rutieră închisă dinspre Ciumbrud, la trecerea la nivel cu calea ferată: Care este ruta ocolitoare Circulație rutieră va fi închisă de marți după-masa până miercuri seara, dinspre Ciumbrud, la trecerea la nivel cu calea ferată. Șoferii pot folosi ruta ocolitoare, urmând „Drumul Târgului”. Începând de marți, 03.11.2026, ora 17:00, până […]

Citește mai mult

Curier Județean

1 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

1 noiembrie 2026

De

1 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează duminică, 1 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult