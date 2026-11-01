Video: Nicolae Stanciu, gol în thrillerul din semifinala FA Cup, pierdută dramatic de Dalian, 3-4, cu Yunan, echipa românilor Burcă și Ioniță

Albaiulianul Nicolae Stanciu, gol în semifinala nebună din FA Cup, pierdută dramatic de Dalian, 3-4, cu Yunan, echipa românilor Burcă și Ioniță

Duelul românilor, în semifinală FA Cup, în China, Yunnan Yukun – Dalian Yingbo, Burcă și Ioniță versus Nicolae Stanciu a fost unul senzațional, încheiat 4-3, după 2-0 și 2-3, cu reușita semnată de căpitanul României

O partidă realmente incredibilă, cu Yunnan Yukan câștigătoare cu 4-3 (2-2), după o partidă interzisă cardiacilor, cu o desfășurare incredibilă.

Gazdele au avut 2-0, Dalian a egalat până la pauză, iar la reluare, căpitanul României a întors scorul, în minutul 48, cu un șut pe jos de la 18 metri. Stanciu a pierdut confruntarea cu conaționalii, într-un mod dramatic

*Dalian, eliminată cu doi oameni mai puțin

Imediat Al. Ioniță a oferit pasa egalării (56) și balanța s-a basculat decisiv Dalian având două eeliminări (59 și 65). Cu doi oameni mai puțin, formația lui Stanciu nu a mai rezistat, iar în minutul 78, congolezul Taty Maritu a marcat ultimul gol, cu o lovitură de cap

Duelul românilor din semifinalele Cupei Chinei a fost unul senzațional, Yunnan Yukun, echipa lui Burcă (integralist) și Ioniță (înlocuit în 74), a trecut, în mod dramatic, 4-3 (2-2),de formația albaiulianului Nicolae Stanciu, căpitan și integralist la vizitatori, cu un gol de 2-3 în startul reprize secunde

Finala este în 6 decembrie, cu învingătoarea dintre Beijing Guoan și Shanghai Port

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