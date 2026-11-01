Scutiri de taxe 5 ani și prioritate la finanțările de la centru pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară. Cum vrea Ministrul Dezvoltării să convingă primarii și ce se întâmplă cu angajații primăriilor

Scutiri de taxe 5 ani și prioritate la finanțările de la centru pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară. Cum vrea Ministrul Dezvoltării să convingă edilii și ce se întâmplă cu angajații primăriilor

Localitățile din România care acceptă comasarea voluntară ar putea beneficia de facilități fiscale și să aibă prioritate la finanțările de la centru. Guvernul ar putea acoperi, timp de 3-5 ani, taxele locale plătite de cetățenii acestor localități, a explicat Ministrul Dezvoltării la „Interviurile Digi24.ro”.

Alexandru Stoica mizează pe „plecări naturale din sistem”, inclusiv în privința edililor care vor trebui convinși să renunțe la scaunul de primar.

„Trebuie să venim cu anumite facilități la scutiri de taxe, impozite pe clădiri și, bineînțeles, și cu partea de investiții, să creăm anumite legături și ei să beneficieze de anumite servicii publice mult mai bune în localitatea respectivă. (…) să creăm un fond în care noi (ministerul n.red) să acoperim o perioadă de 3-5 ani, să acoperim aceste taxe ale dumnealor”, a declarat Alexandru Stoica.

Ce se întâmplă cu angajații primăriilor

În ceea ce privește angajații primăriilor care vor fi desființate, ministrul susține că cei mai mulți ar urma să fie preluați de noua administrație.

O parte dintre salariați ar putea ieși însă din sistem prin pensionare sau prin plecarea voluntară din funcții: „Automat, devenind și localitatea mai mare, poate să-și absoarbă din numărul de angajați, să treacă de un anumit prag. De exemplu, dacă trebuie să aibă pe grilă acum 14 angajați, după comasare este posibil să mai ia încă 4, 5 sau 6 angajați care trec în localitatea vecină”.

Ministrul a evitat să admită că vor exista, însă, și disponibilizări în urma comasărilor: „E ca și cum noi, la minister, facem o reorganizare, unificăm mai multe direcții și vedem care angajați rămân. Câți sunt în pragul pensiei sau se mută la alte direcții. Eu zic că se va face o echilibrare”.

Întrebat ce economii se vor face, dacă nu vor exista tăieri de posturi în plan local, ministrul Dezvoltării a precizat că „oamenii pleacă natural din sistem”. „Din analizele pe care le avem și noi la minister, mulți oameni pleacă natural din sistem, adică la pensie. Important e dacă mai angajăm sau nu mai angajăm.

E posibil să avem un surplus undeva și să avem un deficit în altă parte, atâta timp cât oamenii pleacă natural… Era o analiză că, în următorii 4-5 ani vor pleca undeva la câteva zeci de mii de oameni din sistemul public. Deci nu trebuie să spunem neapărat că gata, îi dăm afară. Și eu mizez că și în aceste localități se va întâmpla la fel, natural vor ieși din sistem foarte mulți oameni”, a explicat Alexandru Stoica.

„Unii primari poate nu mai vor să candideze”

Încercările anterioare de comasare au fost blocate nu doar de lipsa voinței politice de la centru, ci și de reticența edililor de a renunța la funcții. Întrebat cum va depăși acest obstacol, ministrul Dezvoltării a invocat faptul că mulți dintre primarii localităților mici se apropie de vârsta pensionării: „Avem și primari care sunt la pensie, care nu vor să mai candideze. Sunt diferite categorii, mai ales în localitățile mici, unde ponderea este puțin mai mare spre cei care sunt la pensie.”

Ministrul a mai precizat că, până în 2028, planul vizează comasarea a 429 de localități, care au sub 1.500 de locuitori. Prima etapă va fi comasarea voluntară, urmând ca măsura să devină obligatorie din martie anul viitor. Localitățile care vor dori să se comaseze voluntar, trebuie să organizeze referendumuri locale. Dacă măsura va deveni obligatorie, referendumurile nu vor mai fi necesare.

După ce Ministerul Dezvoltării a anunțat începerea comasărilor voluntare, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că îi va cere premierului Luca Niculescu angajarea răspunderii în fața Parlamentului privind reforma administrativă, care ar urma să implice comasarea obligatorie a unor comune. Momentan, criteriile pentru comasarea obligatorie nu au fost anunțate.

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