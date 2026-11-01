Cum verifici geamurile termopan înainte de sezonul rece: Cum îți dai seama nu mai etanșează bine și pierzi căldură

Ferestrele devin, odată cu scăderea temperaturilor, unul dintre punctele prin care o locuință poate pierde căldură. Chiar dacă ai geamuri termopan, acest lucru nu înseamnă automat că ele izolează la fel de bine ca atunci când au fost montate. Garniturile se pot deteriora, feroneria se poate deregla, iar etanșarea dintre fereastră și perete poate avea de suferit în timp.

Înainte de sezonul rece, merită să verifici câteva lucruri simple. Curentul de aer resimțit în apropierea unei ferestre închise este unul dintre cele mai evidente semne că există o problemă de etanșare. Departamentul american al Energiei arată că ferestrele și ușile cu pierderi de aer pot crește consumul de energie necesar pentru încălzirea și răcirea locuinței.

Cum îți dai seama dacă geamul termopan nu mai etanșează bine

Într-o zi rece sau cu vânt, apropie mâna de marginile ferestrei și urmărește dacă simți un curent de aer, deși geamul este complet închis. Verifică în special zona dintre cercevea și toc, dar și îmbinarea dintre rama ferestrei și perete.

Poți verifica și garniturile din cauciuc. Dacă sunt crăpate, rupte, deformate sau nu mai stau corect pe întreaga lungime a ramei, fereastra poate să nu se mai închidă etanș. În unele situații, problema poate fi și la mecanismul de închidere, iar cerceveaua nu mai este presată suficient de bine pe garnitură.

Departamentul american al Energiei recomandă verificarea vizuală a zonelor în care se întâlnesc diferite materiale de construcție și identificarea fisurilor și spațiilor prin care poate pătrunde aerul.

Testul simplu pe care îl poți face cu o foaie de hârtie

Există și o verificare simplă pe care o poți face acasă. Pune o foaie de hârtie între cercevea și toc și închide complet fereastra. Încearcă apoi să tragi foaia.

Dacă aceasta opune rezistență, presiunea exercitată de fereastră în zona respectivă este mai mare. Dacă foaia iese foarte ușor, merită să verifici mai atent etanșarea în acel punct. Repetă testul în mai multe locuri, deoarece o fereastră poate etanșa bine într-o zonă și mai slab în alta.

Testul cu hârtia este doar orientativ și nu poate stabili singur cauza unei pierderi de căldură. Dacă observi diferențe mari între zonele aceleiași ferestre sau simți permanent curent de aer, poate fi necesară verificarea feroneriei și a garniturilor de către un specialist.

Condensul dintre foile de sticlă este un semn important

Condensul de pe suprafața interioară a geamului nu înseamnă neapărat că termopanul este defect. El poate apărea atunci când umiditatea din locuință este ridicată și suprafața sticlei este rece.

Situația este diferită atunci când observi umezeală sau aspect de ceață între foile de sticlă ale geamului termoizolant. Acest lucru poate indica deteriorarea etanșării unității de geam. Efficient Windows Collaborative arată că apariția condensului între panourile de sticlă este un semn al cedării sigiliului unității termoizolante.

Într-o astfel de situație, simpla reglare a feroneriei sau schimbarea garniturii exterioare nu rezolvă problema dintre foile de sticlă. Este indicată evaluarea geamului de către un specialist.

Verifică și zona dintre toc și perete

Nu toate pierderile de aer provin din mecanismul ferestrei. Chiar și un termopan în stare bună poate avea probleme dacă montajul din jurul ramei s-a deteriorat.

Privește atent marginile tocului. Fisurile, rosturile deteriorate sau zonele în care materialele de etanșare s-au desprins pot permite infiltrarea aerului rece. Departamentul american al Energiei include ramele ferestrelor printre zonele care trebuie verificate atunci când cauți pierderi de aer într-o locuință.

Un alt indiciu poate fi senzația că o anumită zonă din jurul ferestrei este mult mai rece decât restul peretelui. Totuși, identificarea exactă a punților termice sau a infiltrațiilor importante poate necesita o inspecție profesională, inclusiv cu echipamente dedicate.

Nu toate geamurile termopan au nevoie de „reglaj de iarnă”

Pe internet circulă frecvent recomandarea potrivit căreia geamurile termopan trebuie trecute obligatoriu din „modul de vară” în „modul de iarnă”. Nu toate sistemele de feronerie sunt însă proiectate în acest fel și nu este indicat să modifici la întâmplare elementele de reglaj.

O presiune prea mare asupra garniturilor poate contribui în timp la deformarea și uzura acestora. Dacă fereastra nu se închide corect, agață sau simți curent de aer, verifică instrucțiunile producătorului sau apelează la un specialist înainte să modifici feroneria.

Înainte de venirea frigului, verifică așadar garniturile, închiderea ferestrelor, eventualele infiltrații de aer, rosturile din jurul tocului și starea geamului termoizolant. Iar dacă simți aer rece în jurul unei ferestre perfect închise, acesta este unul dintre cele mai clare semnale că merită să cauți locul prin care locuința pierde căldură.

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