ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.

*Spitalul Orășenesc’’ Dr. Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 23.11.2026 ora 1000 concurs, pentru ocuparea urmatoarelor posturi – 1 POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII SUPERIOARE, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022.

Condiţii specifice de participare la concurs

– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma in domeniul Asistenta Medicala Generala (studii superioare de lunga durata -S) sau studii universitare de scurta durata absolvite cu diploma

– Certificat de membru OAMGMAMR vizat la zi

– Avizul anual pentru exercitarea profesiei de Asistent Medical eliberat de OAMGMAMR valabil la data concursului

– Asigurare de raspundere civila profesionala (malpraxis) valabila pentru anul in curs

– Adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de OAMGMAMR

– Cunoștințe operare P.C ( word, excel, navigare internet)

– Taxa de participare: 300 lei.

Informaţii suplimentare la telefon 0358409051, int. 143 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

*Comuna Râmeț, cu sediul în Râmeț, str. Principală nr. 1, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Tehnician asistență socială (cod COR 341201), debutant, treapta profesională I

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu normă întreagă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Asistență Socială

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată – până la data de 31.12.2029

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii de specialitate: Minim studii medii (12 clase) și cursuri de calificare în asistență socială – nivel de calificare (CNC/EQF/ISCED) – 4

2. Vechime în muncă: Nu se solicită

3. Alte condiții: disponibilitate pentru deplasări, utilizează eficient instrumente specifice TIC în vederea colectării de date specifice, realizării de rapoarte, etc., capacitate de a prelucra date primare; competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare; abilități de lucru individual și în echipă; disponibilitate de a participa la cursurile de formare din cadrul proiectului.

Informaţii la telefon 0258/880.026 sau la sediul instituţiei, persoană de contact Pașca Dorina-Andreea – secretar general al comunei.

*CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ ALBA, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, scoate la concurs 1 post vacant de medic specialist medicină interna, în cadrul Compartimentului recrutare, informare donatori, cu normă întreagă de 7 h/zi, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

– Studii de specialitate : Diploma de licenta in medicina

– Certificat de medic specialist in specialitatea medicina interna

– Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu

Relații suplimentare se pot obține la sediul CENTRULUI DE TRANSFUZIE SANGUINĂ ALBA, str. B-dul Revoluției 1989 nr. 23, Telefon 0258834050.

*Școala Gimnazială Blandiana, cu sediul în comuna Blandiana, str. Principală nr. 204A, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 141/2025, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Șofer

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ/ Personal Nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare sunt:

-Studii: profesionale

-permis de conducere categoria D

-Atestat transport persoane

-Vechimea în muncă: nu se solicită

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Ursu Bianca- Maria -funcția director, având numărul de telefon 0751.033.591.

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, anunţă concurs în data de 20.11.2026 ora 9:00 proba scrisă şi interviu în data de 25.11.2026 ora 10:00, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din HG nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul instituţiei din Piaţa 1848 nr. 16, în vederea ocupării postului vacant, psiholog, grad debutant, studii S, perioadă nedeterminată, funcţie contractuală de execuţie, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, UAT municipiul Blaj, după cum urmează:

– psiholog, grad debutant, perioadă nedeterminată, normă 1/2, funcţie contractuală de execuţie, Serviciul de Zi de Socializare şi Petrecere a timpului Liber (tip Club) pentru Persoane Vârstnice Blaj, cu durata normală a timpului de munca, respectiv 4 ore/zi, 20 ore/saptamana.

– psiholog, grad debutant, perioadă nedeterminată, normă 1/2, funcţie contractuală de execuţie, Centrul de Zi de Asistenţă şi Recuperare, cu Echipa Mobilă de Îngrijire la domiciu pentru Persoane Vârstnice din municipiul Blaj, Compartiment Servicii Sociale, cu durata normală a timpului de munca, respectiv 4 ore/zi, 20 ore/saptamana.

Dosarele de concurs se depun la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, din cadrul instituţiei, până la data de 12.11.2026(inclusiv). Relaţii suplimentare: tel: 0766-396539, fax:0258-710014, e-mail: [email protected], Sărătean Maria – Manuela, inspector superior, C. RU, UAT municipiul Blaj.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– diplomă de licență în medicină; –

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea cardiologie

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Primăria Oraşului Zlatna, judeţul Alba, organizează concurs , pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

1. Post: ASISTENT MEDICAL (GENERALIST SAU PEDIATRIE) – 1 post

• Nivelul studiilor: Studii postliceale (PL) sau Superioare de scurtă durată (SSD) sau Superioare de lungă durată (S)

• Durata timpului de muncă: Normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

• Tipul contractului: Durată nedeterminată

• Locul desfășurării activității: Cabinet Medical Școlar – Creșa „Sfânta Ana”

2. Post: MEDIC (Medicină generală / Medicină de familie / Pediatrie) – 1 post

• Nivelul studiilor: Superioare (S) – diplomă de licență în medicină

• Durata timpului de muncă: Fracțiune de normă – 1/4 normă (2 ore/zi, 10 ore/săptămână)

• Tipul contractului: Durată nedeterminată

• Locul desfășurării activității: Cabinet Medical Școlar – Creșa „Sfânta Ana”

2. Condiții specifice de participare:

A. Pentru postul de Asistent medical (generalist sau pediatrie) – normă întreagă – 8 ore/zi:

• Studii postliceale absolvite cu diplomă de școală postliceală sanitară / diplomă de echivalare (PL) în specializarea Asistent medical (generalist sau pediatrie)

sau

Studii universitare de scurtă durată absolvite cu diplomă / diplomă de absolvire colegiu universitar de profil (SSD) în specializarea Asistent medical (generalist sau pediatrie)

sau

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul Asistență Medicală Generală (studii superioare de lungă durată – S);

• Certificat de membru OAMGMAMR vizat la zi;

• Aviz anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de OAMGMAMR, valabil la data concursului;

• Asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis) valabilă pentru anul în curs;

• Vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni vechime.

B. Pentru postul de Medic (medicină de familie, pediatrie sau medicină generală) – studii superioare (S), normă parțială (1/4 normă – 2 ore/zi):

• Studii universitare de licență în domeniul Medicină, absolvite cu diplomă de licență/echivalentă;

•Certificat de confirmare în gradul profesional de medic/ medic specialist / primar în specialitatea Medicină de Familie, Pediatrie sau Medicină Generală (ori medic cu drept de liberă practică);

•Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (CMR), vizat la zi;

•Aviz anual pentru exercitarea profesiei de medic, valabil la data concursului;

•Asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis) valabilă pentru anul în curs;

•Vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită.

Relații suplimentare se pot obține la compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Zlatna sau la tel 0258856337.

*Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea pe a 7 posturi de asistent medical generalist după cum urmează:

– 4 posturi asistent medical generalist – durată determinată – fără condiții de vechime

– 2 posturi asistent medical generalist – durată nedeterminată – fără condiții de vechime

– 1 post asistent medical generalist pentru ATI trezire – Bloc operator – durată nedeterminată – minim 3 luni vechime în specialitate, în secție ATI

Conditii specifice pentru ocuparea posturilor de asistent medical generalist:

– nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea medicină generală/ diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.;

– adeverința pentru participare la concurs eliberată de O.A.G.M.M.R

– vechime în specialitate necesară ocupării postului – pentru postul de asistent medical generalist pentru ATI trezire – Bloc operator – durată nedeterminată – minim 3 luni vechime în specialitate, în secție ATI. Pentru celelalte posturi, nu sunt condiții de vechime.

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int. 197, cât şi pe site-ul www.spitalbla.ro/Anunțuri.

*Spitalul Municipal Blaj organizeaza concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a următoarelor posturi: – 5 posturi de îngrijitoare de curățenie; – 1 post ajutor bucătar.

II.A. Conditii specifice pentru ocuparea postului de îngrijitoare de curățenie:

– nivelul studiilor – studii generale/medii;

-vechime în specialitate necesară ocupării postului – nu se solicită;

II.B. Conditii specifice pentru ocuparea postului de ajutor de bucătar:

– nivelul studiilor – studii generale/medii;

-vechime în specialitate necesară ocupării postului – nu se solicită;

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int. 197, cât şi pe site-ul www.spitalbla.ro/Anunțuri.

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