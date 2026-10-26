Student Sport Alba Iulia, victorii la senioare și la Under 17 | Miercuri, meci în Cupa României, cu Interstar Sibiu

Echipele de fotbal feminin ale Student Sport Alba Iulia, club care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, au reușit două victorii în disputele recente

Mai întâi, la Under 17, un succes categoric în deplasare, cu LPS Târgu Mureș, scor 4-0 (2-0), goluri înscrise de Antonia Pol, Daria Șimandi și Maya Csaszar, plus un autogol. Student Sport Alba Iulia își menține poziția de lider în clasamentul Seriei 4, cu 12 puncte în 4 jocuri, golaveraj 18-9, și cel mai probabil si-a asigurat un loc în Liga Elitelor. În etapa a șasea, joc la Micești, cu Alma Sibi, vineri, la ora 18.00, în nocturnă.

În schimb, junioarele Under 15 au suferit suferă cel mai drastic eșec din acest sezon, acasă, 2-4 (0-4) cu UTA Arad, reușite semnate de Adelina Adelina (o super execuție din lovitură liberă) și Antonia Achim. Albaiuliencele sunt pe locul 4, cu 6 puncte în 4 meciuri din Seria 7, iar sâmbătă e deplasare la ACS Roma Florin Pădurean.

Senioarele au dat recital la Micești, 7-2 (3-2) cu Fotbal Feminin Baia Mare, reușite semnate de Antonia Ciulea, Sonia Toma – dublă, Maya Csaszar – triplă, Raluca Banciu. De remarcat evoluția portarului Andreea Cotoară, debutantă, cu două intervenții decisive când scorul era alb! Miercuri de la ora 14.30 senioarele vor debuta în Cupa României, contra echipei InterStar Sibiu, în deplasare. În eșalonul secund, Student Sport Alba Iulai este pe locul 6, cu 7 puncte în 6 jocuri, golaveraj 14-37, iar în 1 noiembrie este deplasare la Atletic Drobeta.

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