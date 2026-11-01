Cât vor costa în 2027 serviciile la cerere la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Lista

Consiliul Județean Alba propune noi tarife pentru serviciile medicale la cerere oferite de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în 2027. O consultație de specialitate ar urma să coste, în general, 100 de lei, o colonoscopie – 500 de lei, iar o ecografie transesofagiană – 700 de lei. Lista include servicii din mai multe secții, investigații, analize, documente medicale și tarife pentru aparținători.

Tarifele sunt cuprinse în proiectul de hotărâre nr. 258 din 29 octombrie 2026, prin care Consiliul Județean Alba propune stabilirea taxelor și tarifelor datorate bugetului general al județului pentru anul 2027. Acest proiect de hotărâre a fost pus recent în consultare publică.

Consultații și investigații: tarife de la 20 la 700 de lei

În mai multe secții ale spitalului, consultația de specialitate este tarifată la 100 de lei. Această sumă apare în listele pentru cardiologie, chirurgie, dermatologie, gastroenterologie, ortopedie, reumatologie, urologie, oftalmologie și medicină internă – geriatrie.

Printre tarifele propuse pentru investigații se numără:

*Cardiologie: consultație – 100 lei; EKG – 50 lei; Holter EKG cu interpretare – 180 lei; Holter TA cu interpretare – 150 lei; ecodoppler cardiac – 200 lei; test de efort – 200 lei; ecografie transesofagiană – 700 lei; pulsoximetrie – 20 lei.

*Gastroenterologie: consultație – 100 lei; gastroscopie – 400 lei; colonoscopie – 500 lei; gastroscopie cu biopsie – 550 lei; gastroscopie cu biopsie și test H. pylori – 590 lei; colonoscopie cu biopsie – 650 lei; ligatura endoscopică a varicelor esofagiene – 1.163 lei; montare gastrostomă – 1.500 lei.

*Dermatologie: consultație – 100 lei; dermatoscopie – 100 lei; crioterapie – 100 lei; electrochirurgia/electrocauterizarea leziunilor cutanate – 150 lei; recoltarea unui produs patologic sau a materialului pentru biopsie – 180 lei.

*Oftalmologie: consultație – 100 lei; biomicroscopie, gonioscopie și oftalmoscopie – 50 lei; determinarea refracției – 50 lei; extracția corpilor străini – 70 lei.

*Urologie: consultație – 100 lei; ecografie testiculară – 110 lei; dilatația stricturii uretrale – 110 lei; cateterism uretrovezical pentru retenție completă de urină – 150 lei; instilații vezicale – 150 lei.

*Reumatologie: consultație sau control – 100 lei; consultație asociată cu infiltrații – 150 lei.

*Medicină internă – geriatrie: consultație – 100 lei; EKG – 50 lei; măsurarea glicemiei – 15 lei; spirometrie – 50 lei; ecografie abdominală – 100 lei; ecografie abdomen și pelvis – 200 lei.

Investigații ORL, ortopedie și neurologie

În secția Otorinolaringologie, consultația este propusă la 100 de lei. Examinarea endoscopică și extracția corpilor străini sunt tarifate la 300 de lei fiecare. Audiometria, spălătura auriculară și pansamentul postoperator costă 50 de lei, în timp ce timpanograma este 150 de lei, iar videonistagmografia – 300 de lei.

La Ortopedie, consultația este 100 de lei, iar mai multe servicii de diagnostic și tratament pentru luxații, entorse și fracturi sunt tarifate la 250 de lei.

În Neurologie, tarifele propuse sunt de 250 de lei pentru EEG standard, 300 de lei pentru EEG standard cu interpretare și 400 de lei pentru electromiografie.

Alergologie și pneumologie

Cabinetul de Alergologie propune următoarele tarife: testarea setului standard de alergeni – 250 de lei, testarea anestezicelor stomatologice – 150 de lei, testarea PATCH pentru substanțe chimice – 400 de lei, consultația de specialitate – 100 de lei și testarea la soluție de contrast – 150 de lei. Testarea PATCH pentru medicamente este tarifată la 50 de lei pentru fiecare medicament.

La Dispensarul TBC – Cabinet Pneumologie, consultația de specialitate este 100 de lei, radiografia toracică – 50 de lei, spirometria – 50 de lei, iar pulsoximetria nocturnă – 25 de lei. Pentru investigațiile de somn, tarifele propuse sunt de 400 de lei pentru titrarea CPAP cu mască nazală, 550 de lei pentru titrarea CPAP cu mască oro-nazală și 350 de lei pentru poligrafia nocturnă.

Servicii de obstetrică-ginecologie și pediatrie

În secția Obstetrică-Ginecologie, ecografia transvaginală și ecografia ginecologică de pelvis sunt propuse la 250 de lei fiecare. Serviciile hoteliere superioare la rezervă vor costa 70 de lei pe zi.

Documentul introduce și tarife pentru două intervenții de repermeabilizare tubară: 11.500 de lei pentru intervenția laparoscopică și 9.500 de lei pentru cea clasică.

La Pediatrie, tariful pentru un salon de rezervă cu condiții hoteliere sporite este de 70 de lei pe zi. Pentru aparținătorul unui copil mai mare de 3 ani este prevăzută o taxă de 40 de lei pe zi. Pulsoximetria este tarifată la 20 de lei, iar ecografia – la 200 de lei.

Analize, documente medicale și servicii speciale

Lista mai cuprinde tarife pentru documente și servicii medicale solicitate la cerere. În Ambulatoriul de specialitate, fișa medicală pentru angajare este propusă la 60 de lei, iar cea pentru control periodic – la 50 de lei. Adeverința medicală este tarifată la 30 de lei.

Certificatul medical prenupțial are un cost total propus de 85 de lei, compus din examen RPR – 15 lei, examen psihologic – 50 de lei și taxă de eliberare – 20 de lei.

Pentru fișa medicală necesară obținerii permisului de conducere sunt prevăzute șase examinări a câte 30 de lei, plus o taxă de eliberare de 20 de lei. Costul total rezultat este de 200 de lei.

La Anatomie Patologică, tarifele includ îmbălsămarea – 250 de lei, cosmetizarea – 100 de lei, păstrarea la frigider – 100 de lei pe zi și autopsia anatomopatologică – 400 de lei. Pentru examinările de urgență, taxa este de 200 de lei pentru examenul histopatologic al unei piese mici, 300 de lei pentru o piesă mare și 80 de lei pentru citologie.

Ce se schimbă față de 2026

În documentație sunt incluse și modificări față de tarifele aprobate pentru anul 2026. Printre exemple se numără creșterea tarifului pentru ecografia transvaginală și cea ginecologică de la 200 la 250 de lei, pentru EKG la Nefrologie de la 30 la 50 de lei și pentru serviciile hoteliere superioare la rezervă de la 50 la 70 de lei pe zi.

În același timp, unele servicii sunt introduse pentru prima dată în lista anului 2027, printre care anumite investigații și proceduri la Nefrologie și Pediatrie.

Tarifele pentru serviciile stomatologice și de chirurgie maxilo-facială au fost eliminate din listă, pentru că în cadrul spitalului sunt acordate doar servicii stomatologice de urgență, cu titlu gratuit.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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