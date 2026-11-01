Când se dau alocaţiile pentru copii în noiembrie 2026: Banii ar putea fi virați mai repede cu 2 zile
Când se dau alocaţiile pentru copii în noiembrie 2026: Banii ar putea fi virați mai repede cu 2 zile
Chiar dacă încă sunt în vacanţă şcolară, iar cursurile urmează să fie reluate de luni, 2 noiembrie 2026, mulţi elevi, dar şi părinţi, se gândesc, deja la data în care ar urma să încaseze alocaţiile în noiembrie 2026.
Milioane de copii din întreaga ţară primesc, în fiecare lună, diferite sume de bani din partea statului, sume ce reprezintă alocaţii, şi, de obicei, alocaţiile sunt virate pe carduri pe data de 8 ale fiecărei luni.
Totuşi, pentru că în noiembrie 2026 ziua de 8 pică într-o duminică, este de aşteptat ca minorii să încaseze alocaţiile cu două zile în avans, respectiv vineri, 6 noiembrie 2026.
Însă, nu este exclus ca în anumite cazuri plata să fie amânată pentru săptămâna următoare, respectiv banii să fie viraţi începând de luni, 10 noiembrie 2026.
Care este valoarea alocaţiilor pentru copii
În principiu, pentru copiii până în doi ani se plătesc câte 719 lei pe lună, iar pentru copiii de peste doi ani se plătesc câte 292 lei pe lună. Alocaţiile se plătesc copiilor care au până în 18 ani.
Există însă şi cazuri precum copiii cu dizabilităţi care primesc câte 719 lei pe lună până la vârsta de trei ani. De asemenea, există posibilitatea ca, în astfel de cazuri, ai unor copii cu handicap, achitarea unei alocaţii lunare de 719 lei să se facă şi după ce aceştia împlinesc trei ani.
Câţi copii există în România
Dacă ne gândim la copii ca fiind, practic, minorii care au până în 18 ani, atunci trebuie precizat că în România, la ora actuală, se estimează că avem aproape 3,8 milioane de copii.
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