Sport

Foto: Star Pro Optimum, rezultate excelente la turneul Academiei Hagi! Locul întâi la Under 12 și locul 3 la Under 13, pentru micuții fotbaliști albaiulieni

Dan HENEGAR

Publicat

acum 50 de minute

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Star Pro Optimum, rezultate excelente al turneul Academiei Hagi! Locul întâi la Under 12 și locul 3 la Under 13, pentru micuții fotbaliști albaiulieni!

Clubul Star Pro Optimum a încheiat cu rezultate deosebite turneul de fotbal desfășurat în cadrul bazei sportive a Academiei Hagi, școala de fotbal a Gheorghe Hagi, actualul seelcționer al României

Petrecerea Divorțaților

Tinerii fotbaliști ai clubului în care activează Ciprian Selagea, au reușind să obțină două clasări importante: impunându-se la categoria Under 12 și terminând pe treapta a treia a podiumului la categoria U13.

Dincolo de trofee și medalii, participarea la competiție a reprezentat o nouă oportunitate pentru micii sportivi pregătiți de Dan bara și George Manciulea, de a-și demonstra calitățile, de a acumula experiență și de a evolua atât pe teren, cât și în plan personal.

Două clasări extraordinare, două generații care au demonstrat că talentul, atunci când este dublat de disciplină, seriozitate, muncă și pasiune, poate transforma visurile în performanțe! Dincolo de trofee și medalii, cea mai mare satisfacție rămâne evoluția acestor copii, dorința lor permanentă de afirmare și bucuria de a-i vedea crescând atât sportiv, cât și uman.  Felicitări tuturor băieților pentru efortul depus, pentru determinarea și atitudinea exemplară! Felicitări antrenorilor pentru profesionalism, implicare și munca neobosită din spatele acestor rezultate! Mulțumiri părinților, celor care ne sunt alături necondiționat, care susțin acest proiect și contribuie la fiecare pas înainte al copiilor noștri!”, au transmis reprezentanții Star Pro Optimum Alba Iulia

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