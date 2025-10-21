Student Sport Alba Iulia, una caldă și alta rece la fotbal feminin
Student Sport Alba Iulia, una caldă și alta rece la fotbal feminin, victorie clară la Under 15, eșec drastic la senioare
Student Sport Alba Iulia a realizat o victorie clară la Under 15, dar a și pierdut net în Liga 3, senioare, la fotbal feminin.
Citește și: FOTO: Student Sport Alba Iulia, două victorii la fotbal feminin | Echipa din Cetatea Marii Uniri, lider la ambele categorii
Gruparea din Cetatea Marii Uniri își continuă ascensiunea la Under 15, câștigând cu CSM Unirea Alba Iulia, scor 4-0 (2-0), goluri înscrise de Lavina Șuteu – triplă și Maya Csaszar (ultima fiind convocată în premieră la echipa națională a României Under 15). În Seria 4, Student Sport Alba Iulia are maximum de puncte după 4 etape, golaveraj 41-3. Etapa viitoare, sâmbătă, este meci la Micești, cu LPS Târgu Mureș.
Dacă la junioare totul merge ceas, în schimb la senioare, Student Sport Alba Iulia a suferit a doua înfrângere în derby-ul Seriei 1 din Liga 3, în deplasare cu Universitatea Cluj, scor 1-5, după ce a condus la pauză! În etapa a șaptea este joc intern, duminică, 2 noiembrie, la Micești, cu Colțea Brașov. Universitatea Cluj este prima în ierarhie (13 puncte), iar Student Sport Alba Iulia a coborât pe poziția secundă, cu 12 puncte (golaveraj 21-15).
„Nu îmi explic de ce am cedat în asemenea mod. Pe final nu am reușit să ținem ritmul și ne-am prăbușit din toate punctele de vedere. Trebuie să felicităm echipa adversă pentru jocul prestat, dar și pe fetele noastre. Ne bucurăm totuși că viitorul suna bine și junioarele domină campionatul. Din iarnă sperăm să facă pasul spre echipa de senioare două junioare foarte bune. Doresc să mulțumim acelor care ne sunt alături atât la victorii cât și la înfrângeri. Drumul e lung și anevoios, prin urmare avem nevoie de toată lumea lângă noi și mulțumim mult tuturor care cred în aceste minunate fete”, a concluzionat antrenorul Cătălin Costea.
