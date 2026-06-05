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5-6 iunie 2026 | COD GALBEN de averse torențiale, vânt puternic, descărcări electrice și grindină în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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COD GALBEN de averse torențiale, vânt puternic, descărcări electrice și grindină în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări Cod Galben de instabilitate atmosferică valabile în perioada 5–6 iunie 2026, vizând o mare parte a teritoriului României, cu episoade de averse torențiale, vânt puternic, descărcări electrice și grindină.

Potrivit meteorologilor, pe 5 iunie 2026, între orele 12:00 și 23:00, instabilitatea atmosferică va afecta în special zonele montane și submontane, respectiv Munții Apuseni și jumătatea de nord a Carpații Orientali, dar și regiuni din sud-estul Muntenia și sud-vestul Dobrogea.

Fenomenele vor include averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului de până la 50–70 km/h, izolat vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

Pe parcursul zilei de 6 iunie 2026, între orele 12:00 și 23:00, aria afectată se extinde semnificativ, incluzând Moldova, cea mai mare parte a Transilvania, Muntenia și zona montană, precum și local Maramureș, sudul Oltenia și nord-vestul Dobrogea.

Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu posibilitatea apariției vijeliilor și a grindinei pe arii restrânse. Cantitățile de precipitații vor fi similare cu cele din ziua precedentă, existând riscul de acumulări rapide de apă și posibile inundații locale în zonele vulnerabile.

ANM precizează că fenomenele de instabilitate nu se vor opri odată cu expirarea avertizărilor, ci vor continua local în nopțile și zilele următoare, mai ales în estul și sud-estul țării, cu o probabilitate crescută de manifestări și în jumătatea estică a teritoriului în cursul zilei de duminică.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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