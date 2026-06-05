Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 6-7 iunie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la Campionatul Super Rally, procesiunea religioasă din Blaj și alte evenimente din județ

Bogdan Ilea

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Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 6-7 iunie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la Campionatul Super Rally, procesiunea religioasă din Blaj și alte evenimente din județ

În acest sfârșit de săptămână, 6-7 iunie 2026, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică la manifestările sportive, religioase și cultural-artistice organizat de pe raza județului.

Printre acestea se numără: Campionatul Național de Super Rally din Alba Iulia, procesiunea religioasă organizată de Protopopiatul Greco-Catolic la Blaj sau venimentul „Reverii la Castel”, organizat în localitatea Cetatea de Baltă, precum și la manifestarea cultural-artistică „Sărbătoarea Salcâmului”, desfășurată în comuna Ceru-Băcăinți.

Potrivit I.J.J Alba, inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba va asigura măsurile de ordine și siguranță publică la mai multe manifestări sportive, religioase și cultural-artistice organizate în acest sfârșit de săptămână pe raza județului.

În municipiul Alba Iulia, jandarmii vor fi prezenți pe timpul desfășurării Campionatului Național de Super Rally, pentru prevenirea incidentelor și menținerea unui climat de siguranță pentru participanți și spectatori.

De asemenea, efective de jandarmi vor acționa în municipiul Blaj, unde va avea loc procesiunea religioasă organizată de Protopopiatul Greco-Catolic, eveniment la care este estimată participarea unui număr mare de credincioși.

Tot în acest weekend, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică la evenimentul „Reverii la Castel”, organizat în localitatea Cetatea de Baltă, precum și la manifestarea cultural-artistică „Sărbătoarea Salcâmului”, desfășurată în comuna Ceru-Băcăinți.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a tuturor activităților, recomandăm participanților să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, să acorde atenție bunurilor personale și copiilor care îi însoțesc și să evite implicarea în conflicte sau alte situații care pot afecta ordinea publică.

Jandarmii vor fi prezenți pe întreaga durată a evenimentelor și vor acționa pentru prevenirea faptelor antisociale, gestionarea eventualelor situații de risc și sprijinirea cetățenilor ori de câte ori va fi necesar.

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