Șapte lovituri de cuțit în plină stradă: Curtea de Apel Alba Iulia majorează despăgubirile la 25.000 de euro pentru victima unei tentative de omor comise de un minor

Într-un dosar care a șocat comunitatea locală prin violența extremă a faptelor, Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat o decizie definitivă prin care a menținut măsura educativă de internare într-un centru educativ pentru un adolescent condamnat pentru tentativă de omor, dar a majorat semnificativ despăgubirile morale acordate victimei, de la 15.000 la 25.000 de euro.

Atac fulgerător după o petrecere de Halloween

Evenimentele s-au petrecut în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 2025. Inculpatul, minor la data faptelor, participase la o petrecere de Halloween împreună cu victima și un prieten comun. Potrivit probelor administrate în cauză, adolescentul consumase cantități importante de alcool înainte și în timpul petrecerii.

În jurul orei 01:35, după ce au părăsit localul și se îndreptau spre un bancomat, agresorul a rămas câțiva pași în urma celorlalți doi tineri. Fără să existe un conflict imediat anterior, acesta a scos un briceag și a atacat victima din spate.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat că agresorul a aplicat nu mai puțin de șapte lovituri de cuțit, vizând capul, gâtul și toracele victimei. Martorii au relatat că, înainte de atac, inculpatul i-ar fi spus victimei: „Dacă ești șmecher, te tai!”.

După agresiune, adolescentul a fugit de la locul faptei, lăsând victima grav rănită pe trotuar.

Fracturi craniene, pneumotorax și zeci de zile de îngrijiri medicale

Medicii au constatat leziuni extrem de grave: multiple plăgi înțepat-tăiate, fractură occipitală, fractură scapulară, fractură costală și pneumotorax traumatic.

Victima a necesitat între 35 și 40 de zile de îngrijiri medicale și a fost internată de urgență. Deși specialiștii au ajuns la concluzia că leziunile nu au pus efectiv viața în primejdie, acestea au fost produse în zone anatomice vitale, aspect esențial pentru încadrarea juridică a faptei.

Anchetatorii au recuperat în apropierea locului agresiunii briceagul folosit la atac, un cuțit de tip fluture cu lungimea totală de 17 centimetri și lamă de 7 centimetri.

Condamnat pentru tentativă de omor

Tribunalul Alba a apreciat că atacul îndeplinește toate elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă de omor.

Judecătorii au reținut că agresorul a acționat cu intenție indirectă: chiar dacă nu a urmărit în mod explicit moartea victimei, a prevăzut posibilitatea producerii acestui rezultat și a acceptat-o prin modul violent de acțiune.

Instanța a subliniat că loviturile au fost repetate, puternice și orientate către cap, gât și torace, regiuni vitale ale corpului uman.

Probleme psihice și comportamentale, dar discernământ păstrat

Expertiza medico-legală psihiatrică a evidențiat că adolescentul suferea de tulburări emoționale și de conduită, sindrom hiperkinetic cu deficit atențional și prezenta trăsături impulsive de personalitate.

Cu toate acestea, specialiștii au concluzionat fără echivoc că inculpatul avea discernământ la momentul comiterii faptei și înțelegea consecințele acțiunilor sale.

Raportul de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune a relevat și dificultăți de integrare școlară, absențe repetate, sancțiuni disciplinare și antecedente de comportament problematic.

Victima a cerut sancțiune mai dură

În apel, victima a susținut că internarea într-un centru educativ este insuficientă și a solicitat trimiterea minorului într-un centru de detenție, cea mai severă măsură care poate fi aplicată unui inculpat minor.

Argumentele au vizat gravitatea excepțională a atacului, numărul mare de lovituri, folosirea unui cuțit și lipsa oricărei reacții de ajutor după agresiune.

De cealaltă parte, inculpatul a cerut o măsură mai blândă, chiar neprivativă de libertate, invocând vârsta, problemele medicale, lipsa antecedentelor și recunoașterea faptelor.

Judecătorii au respins ambele solicitări.

Curtea de Apel Alba IUlia a apreciat că internarea într-un centru educativ pentru doi ani reprezintă un echilibru corect între gravitatea faptelor și necesitatea reeducării minorului.

Magistrații au arătat că trimiterea într-un centru de detenție trebuie rezervată minorilor cu un profil infracțional consolidat sau cu antecedente penale relevante, situație care nu exista în acest caz.

În același timp, instanța a considerat că o măsură neprivativă de libertate ar fi fost complet insuficientă în raport cu violența extremă manifestată.

Despăgubirile cresc la 25.000 de euro

Dacă pe latura penală sentința a rămas practic neschimbată, Curtea de Apel a admis apelul victimei privind despăgubirile morale.

Judecătorii au ajuns la concluzia că suma de 15.000 de euro stabilită inițial nu reflecta pe deplin amploarea suferințelor fizice și psihice suportate de victimă.

În motivare, instanța a evidențiat teroarea resimțită în timpul atacului, gravitatea leziunilor, perioada de recuperare, anxietatea și sentimentul de insecuritate generate de agresiune, afectarea vieții sociale și impactul psihologic al cicatricilor și al traumelor suferite.

Prin urmare, despăgubirile morale au fost majorate la 25.000 de euro, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data agresiunii, 1 noiembrie 2025, până la plata efectivă.

Decizie definitivă

Prin hotărârea definitivă pronunțată joi, 4 iunie 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a menținut internarea minorului într-un centru educativ pentru doi ani, a respins apelul acestuia și a admis parțial apelul victimei.

Pe lângă cei 25.000 de euro daune morale, inculpatul și părinții săi, în calitate de persoane responsabile civilmente, rămân obligați să achite daunele materiale, costurile medicale suportate de spitale, cheltuielile judiciare și dobânzile aferente.

sursa: ReJust

foto: arhivă

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