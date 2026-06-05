Curier Județean

5 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

De

5 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Polițiștii rutieri acționează vineri, 5 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 6-7 iunie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la Campionatul Super Rally, procesiunea religioasă din Blaj și alte evenimente din județ

Bogdan Ilea

Publicat

acum 60 de minute

în

5 iunie 2026

De

Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 6-7 iunie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la Campionatul Super Rally, procesiunea religioasă din Blaj și alte evenimente din județ În acest sfârșit de săptămână, 6-7 iunie 2026, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și […]

Citește mai mult

Curier Județean

S-a urcat la volan ,,mort de beat” și a fost ,,tras pe dreapta” de polițiști. Șofer de 43 de ani, din Lunca Mureșului, reținut și cercetat pentru conducere sub influența alcoolului

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 iunie 2026

De

S-a urcat la volan ,,mort de beat” și a fost ,,tras pe dreapta” de polițiști. Șofer de 43 de ani, din Lunca Mureșului, reținut și cercetat pentru conducere sub influența alcoolului Un șofer de 43 de ani, din Lunca Mureșului, a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat la volan ,,mort de beat” și […]

Citește mai mult

Curier Județean

Trei noi capele mortuare în Alba Iulia: Când va fi inaugurat sediul administrativ din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din Bărăbanț

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

5 iunie 2026

De

Trei noi capele mortuare în Alba Iulia: Când va fi inaugurat sediul administrativ din incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din Bărăbanț Trei noi capele mortuare vor fi inaugurate în incinta Cimitirului eparhial „Lumina Învierii” din cartierul albaiulian Bărăbanț, marți, 9 iunie 2026, odată cu sediul administrativ care va deservi serviciile funerare pentru înmormântarea credincioșilor. Marți, […]

Citește mai mult