Sport

Nicolae Stanciu în lotul pentru meciul amical cu Țara Galilor: Când și unde va avea loc partida

Bogdan Ilea

Publicat

acum 35 de minute

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Nicolae Stanciu în lotul pentru meciul amical cu Țara Galilor: Când și unde va avea loc partida

Nicolae Stanciu, jucătorul originar din Cricău, se află în lotul României pentru meciul amical cu Țara Galilor, care va avea loc sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul „Steaua”.

Potrivit FRF, selecționerul Gheorghe Hagi a definitivat lista jucătorilor care vor face parte din lotul echipei naționale pentru partida împotriva reprezentativei Țării Galilor. Meciul este programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua din București.

Din cauza programului atipic al acțiunii din această lună, selecționerul a apelat la un lot extins de 32 de jucători pentru cele două confruntări programate în iunie. După ce 9 fotbaliști nu au făcut deplasarea pentru partida anterioară din Georgia, înaintea jocului de pe teren propriu alți 7 jucători au părăsit cantonamentul de la Mogoșoaia și au intrat în vacanță.

Astfel, pentru partida de mâine seară, staff-ul tehnic nu se va putea baza pe următorii fotbaliști: Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase.

Dintre aceștia, Tănase nu a făcut deplasarea în Georgia. Încă de la sosirea în cantonamentul de la Mogoșoaia, el a acuzat mici probleme medicale și, deși s-a sperat că va fi recuperat, s-a decis menajarea acestuia la meciul cu Țara Galilor.

Programul echipei naționale din această lună a fost unul cu totul special. Din cauza calendarului competițional încărcat de la echipele de club, tricolorii s-au prezentat la reunirea de la Mogoșoaia în momente diferite, pe parcursul a 10 zile, imediat ce și-au încheiat angajamentele oficiale din sezonul recent încheiat.

Partida România – Țara Galilor se dispută sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul „Steaua”. Luptăm împreună!

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