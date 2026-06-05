ACCIDENT rutier pe o stradă din Cugir: Băiat de 6 ani, aflat pe bicicletă, lovit de o mașină. Minorul a fost transportat de urgență la spital
ACCIDENT rutier pe o stradă din Cugir: Băiat de 6 ani, aflat pe bicicletă, lovit de o mașină. Minorul a fost transportat de urgență la spital
Un copil de 6 ani din Cugir a fost rănit într-un accident rutier produs joi, 4 iunie 2026, după ce ar fi traversat strada prin loc nepermis, pe bicicletă.
Minorul a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Potrivit IPJ Alba, la data de 4 iunie 2026, în jurul orei 19.26, polițiștii din orașul Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Alexandru Sahia, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea un autoturism, l-ar fi surprins și accidentat pe un minor de 6 ani, din orașul Cugir, care s-ar fi angajat în traversarea străzii, prin loc nepermis, cu bicicleta.
În urma evenimentului rutier, minorul a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
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