FOTO: Student Sport Alba Iulia, două victorii la fotbal feminin | Echipa din Cetatea Marii Uniri, lider la ambele categorii

Student Sport Alba Iulia, două victorii la fotbal feminin | Echipa din Cetatea Marii Uniri, lider la ambele categorii, Liga 3 și Under 15

Student Sport Alba Iulia a reușit două victorii la fotbal feminin în competițiile în care este angrenată.

Citește și: Student Sport Alba Iulia, victorie netă la junioare și primul eșec la senioare

Mai întâi, în Seria 1 din Liga 3, a fost un succes clar, la Micești, cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 7-2 (2-1), goluri înscrise de Alexia Ursu – 4, Giulia Di Pietro – două și Ioana Deac – unul. Formația albaiuliană este prima în ierarhie, cu 12 puncte (golaveraj 20-10), cu 4 victorii și un eșec (runda anterioară, 2-4 cu CFR Cluj). Etapa viitoare, duminică, 19 octombrie, este derby-ul cu Universitatea Cluj (locul secund, 10 puncte).

La Under 15, a fost 19-0 (8-0) cu AFC Hermannstadt, marcatoare fiind două jucătoare, Lavina Șuteu (10 goluri) și Maya Csaszar (9 goluri) – ultima fiind selecționată pentru următoarea acțiune a lotului național Under 15. Din Seria 4 face parte și CSM Unirea Alba Iulia (2-0 cu LPS Tg. Mureș), clasată pe locul 3, cu 6 puncte (două victorii), Student Sport Alba Iulia având 9 puncte (golaveraj 37-3), maximum de puncte. Etapa viitoare este duelul CSM Unirea – Student Sport Alba Iulia (la Micești, sâmbătă, 18 octombrie).

„Ne bucurăm din plin de aceste rezultate, acestea reflectă munca și seriozitatea de care am dat dovadă de-a lungul anilor. Aceste rezultate nu sunt întâmplătoare, deoarece avem fete ce fac parte din echipă încă de când aveau 8 ani, ajungând acum să joace pentru junioarele Under 15 sau senioare, după caz. Toate acesta nu ar fi putut fi posibile dacă nu am fi primit sprijinul necondiționat al părinților, al autorităților locale, în speță Primăria Municipiului Alba Iulia, prin primarul Gabriel Pleșa sau al CSM Unirea Alba Iulia, prin directorul Radu Urcan”, a transmis antrenorul Cătălin Costea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI