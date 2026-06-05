Deputatul Mihai Fifor: România iese din Bolojan retrograd. „Paradită” rău. Bulversată. Umilită
Deputatul Mihai Fifor: România iese din Bolojan retrograd. „Paradită” rău. Bulversată. Umilită
„România iese din Bolojan retrograd. „Paradită” rău. Bulversată. Umilită. Trimisă în urmă cu ani de zile. Se va repara greu după experimentul eșuat Bolojan. Greu. Va fi nevoie de ani. O lecție urâtă. Nemeritată de români. Celebrul „miracol” de la Bihor va rămâne în mentalul colectiv ca Ilie Sărăcie. Și cam atât”, afirmă, vineri, 5 iunie 2026, deputatul PSD Mihai Fifor într-o postare în mediul online.
„În urmă rămâne inflația până la cer. Taxele uriașe. Puterea de cumpărare erodată. Concedieri colective. Capitalul românesc pus în cap. Investiții blocate. O economie ajunsă în recesiune. Consum în cădere liberă. Incertitudine și neîncredere.
În urmă rămâne și o imagine externă șifonată. O Românie care a ajuns să inspire mai degrabă îngrijorare decât încredere. O țară percepută ca instabilă, impredictibilă și incapabilă să își gestioneze propriile crize fără a produce șocuri economice și sociale majore. Un guvern irelevant, aproape inexistent în relația cu partenerul nostru strategic, SUA.
În urmă rămân și multe întrebări fără răspuns. Inclusiv în domenii sensibile, precum cel al achizițiilor militare. Contracte de miliarde, lipsa transparenței, lipsa explicațiilor privind beneficiile pentru industria națională de apărare, transferul de tehnologie și locurile de muncă pe care aceste programe ar fi trebuit să le genereze în România.
În urmă rămân și milioane de români umiliți. Speriați. Fără speranță. Pensionari care nu pot trăi de la o lună la alta. Profesori tratați ca o povară bugetară. Medici puși sub suspiciune colectivă. Militari activi, polițiști și rezerviști tratați cu dispreț. Oameni care muncesc, care au construit această țară și care s-au trezit arătați cu degetul pentru probleme pe care nu ei le-au creat.
Celebrul „miracol de la Bihor” va rămâne în mentalul colectiv ca unul dintre cele mai mari rateuri politice ale ultimilor ani.
Un personaj toxic, gonflat pe sume uriașe, care s-a prăbușit sub greutatea realității de zi cu zi. Care iese pe ușa din dos a Palatului Victoria…Ilie Sărăcie. Și cam atât”, mai spune deputatul Mihai Fifor.
foto: arhivă
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