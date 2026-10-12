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Student Sport Alba Iulia, lider la Under 17 și hat-trick al talentatei Maya Csaszar

Dan HENEGAR

Publicat

acum 9 minute

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Student Sport Alba Iulia, lider la Under 17 la fotbal feminin și hat-trick al talentatei Maya Csaszar

Student Sport Alba Iulia, echipă care colaborează cu Corvinul Hunedoara, este pr prima poziție a Seriei 4 la Under 17, fotbal feminin.

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Petrecerea Divorțaților

Echipa din Cetatea Marii Uniri a învins, acastă, scor 4-1 (4-1), pe Interstar Sibiu, cu un hat-trick al talentatei Maya Csaszar (3, 11, 27), plus o reușită semnată Adelina Cutean (31). După 4 runde, student Sport Alba Iulia este prima în ierarhie, cu 9 puncte (14-9 golaveraj), iar în 23 octombrie urmează deplasarea la LPS Târgu Mureș. Tot în acest weekend s-au desfășurat, la Sibiu, turneele secunde în competițiile naționale, pentru grupele de junioare Under 11 și Under 13.

Echipa din Liga 2 a stat și se clasează pe locul 6, cu 4 puncte în 5 partide (golaveraj 7-35, în Seria 2. Sâmbătă, 25 octombrie, este confruntarea cu Fotbal Feminin Baia Mare (la Micești). La Under 15, în Seria 7, Student Sport Alba Iulia are două victorii în 3 dispute (golaveraj 5-3) și este pe poziția a treia, urmând partida internă cu Politehnica Timișoara (sâmbătă, la Micești).

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