Președintele Nicușor Dan, declarație de ultimă oră de la Bruxelles: ,,Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă”
Președintele Nicușor Dan, declarație de ultimă oră de la Bruxelles: ,,Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă”
Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că raportul privind anularea alegerilor va aborda influența Rusiei asupra scrutinului, subliniind însă că aceasta nu a reprezentat motivul pentru care alegerile au fost anulate.
Într-o conferință de presă susținută la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a vorbit, din nou, despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.
„Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă. Noi spunem că există o influență rusă în România, așa cum există în Europa. Dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor – campanie plătită netransparent, promovare netransparentă și folosire abuzivă a rețelelor sociale”, a declarat Nicușor Dan, potrivit HotNews.
Despre propriul raport, pe care l-a promis încă din timpul campaniei electorale, adică în urmă cu un an și jumătate, președintele spune că, dacă din punct de vedere juridic, chestiunea anulării alegerilor este lămurită, rămâne de lămurit chestiunea influenței ruse.
„Ar fi fost mai bine ca raportul despre care vorbesc eu să apară mai devreme. Rămâne de lămurit chestiunea influenței ruse. Nu doar în momentul 24 noiembrie 2024, ci de acum 10 ani. Aici sunt elemente foarte foarte puternice, inclusiv pe momentul 24 noiembrie. Ar fi fost bine ca lucrurile astea să fie în spațiul public”, a declarat Nicușor Dan, conform sursei citate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea în Alba Iulia de 1 Decembrie 2026: Ce temperaturi sunt anunțate de meteorologi de Ziua Națională
Cum va fi vremea în Alba Iulia de 1 Decembrie 2026: Ce temperaturi sunt anunțate de meteorologi de Ziua Națională Prognoza meteo pentru marți, 1 Decembrie 2026, indică o zi rece, cu temperaturi negative dimineața și valori în jurul pragului de îngheț la orele prânzului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar probabilitatea de […]
Gata cu căutările complicate pentru cursele interjudețene! „Mersul autobuzelor”, platforma care adună informațiile despre transportul rutier din România
Gata cu căutările complicate pentru cursele interjudețene! „Mersul autobuzelor”, platforma care adună informațiile despre transportul rutier din România Românii care călătoresc cu autobuzul între localități din județe diferite au la dispoziție un instrument digital care le poate simplifica planificarea deplasărilor. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat platforma „Mersul autobuzelor”, dezvoltată de Autoritatea Rutieră Română (ARR). […]
27-29 noiembrie 2026 | Alertă meteo: Ninsori, viscol, depuneri de zăpadă și o răcire accentuată a vremii în România
Alertă meteo: Ninsori, viscol, depuneri de zăpadă și o răcire accentuată a vremii în România România intră într-un episod de vreme severă, cu ninsori, viscol, depuneri de zăpadă și o răcire accentuată a vremii. Potrivit informării meteorologice, fenomenele vor afecta mai multe regiuni ale țării în intervalul 27 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Președintele Nicușor Dan, declarație de ultimă oră de la Bruxelles: ,,Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă”
Președintele Nicușor Dan, declarație de ultimă oră de la Bruxelles: ,,Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă” Președintele Nicușor...
Cum va fi vremea în Alba Iulia de 1 Decembrie 2026: Ce temperaturi sunt anunțate de meteorologi de Ziua Națională
Cum va fi vremea în Alba Iulia de 1 Decembrie 2026: Ce temperaturi sunt anunțate de meteorologi de Ziua Națională...
Știrea Zilei
Turismul în Alba, în cădere liberă: Cu aproape 43% mai puțini turiști în septembrie 2026 decât în august. Județul, pe ultimul loc în Regiunea Centru la gradul de ocupare
Turismul în Alba, în cădere liberă: Cu aproape 43% mai puțini turiști în septembrie 2026 decât în august. Județul, pe...
1 Decembrie 2026: Fără masă populară la Alba Iulia de Ziua Națională. Care este explicația autorităților
1 Decembrie 2026: Fără masă populară la Alba Iulia de Ziua Națională. Care este explicația autorităților Alba Iulia va marca...
Curier Județean
Video | Tronuri domnești și regale, aduse la Alba Iulia: Expoziție de patrimoniu cu reconstituiri istorice, înainte de Ziua Națională 2026
Tronuri domnești și regale, aduse la Alba Iulia: Expoziție de patrimoniu cu reconstituiri istorice, înainte de Ziua Națională 2026 La...
Festival De România aduce, începând de mâine, la Alba Iulia artiști de calibru: Cargo, Hara, Narcisa Suciu, RIFF și Gașca Zurli
Festival De România aduce, începând de mâine, la Alba Iulia artiști de calibru: Cargo, Hara, Narcisa Suciu, RIFF și Gașca...
Politică Administrație
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de indexarea pensiilor
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de...
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc”
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc” Reforma administrativ-teritorială trebuie să înceapă cu administrația centrală....
Opinii Comentarii
27 noiembrie 2026: 141 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu, unul dintre întemeietorii romanului românesc modern
27 noiembrie 2026: 141 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu, unul dintre întemeietorii romanului românesc modern La 27...
27 noiembrie 2026: 86 de ani de la asasinarea istoricului Nicolae Iorga. O personalitate fundamentală a culturii române, ucisă în vremuri de teroare politică
27 noiembrie 2026: 86 de ani de la asasinarea istoricului Nicolae Iorga. O personalitate fundamentală a culturii române, ucisă în...