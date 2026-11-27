Președintele Nicușor Dan, declarație de ultimă oră de la Bruxelles: ,,Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că raportul privind anularea alegerilor va aborda influența Rusiei asupra scrutinului, subliniind însă că aceasta nu a reprezentat motivul pentru care alegerile au fost anulate.

Într-o conferință de presă susținută la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a vorbit, din nou, despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă. Noi spunem că există o influență rusă în România, așa cum există în Europa. Dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor – campanie plătită netransparent, promovare netransparentă și folosire abuzivă a rețelelor sociale”, a declarat Nicușor Dan, potrivit HotNews.

Despre propriul raport, pe care l-a promis încă din timpul campaniei electorale, adică în urmă cu un an și jumătate, președintele spune că, dacă din punct de vedere juridic, chestiunea anulării alegerilor este lămurită, rămâne de lămurit chestiunea influenței ruse.

„Ar fi fost mai bine ca raportul despre care vorbesc eu să apară mai devreme. Rămâne de lămurit chestiunea influenței ruse. Nu doar în momentul 24 noiembrie 2024, ci de acum 10 ani. Aici sunt elemente foarte foarte puternice, inclusiv pe momentul 24 noiembrie. Ar fi fost bine ca lucrurile astea să fie în spațiul public”, a declarat Nicușor Dan, conform sursei citate.

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