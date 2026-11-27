Foto | Tronuri domnești și regale, aduse la Alba Iulia: Expoziție de patrimoniu cu reconstituiri istorice, înainte de Ziua Națională 2026
Tronuri domnești și regale, aduse la Alba Iulia: Expoziție de patrimoniu cu reconstituiri istorice, înainte de Ziua Națională 2026
La Muzeul Național al Unirii Alba Iulia are loc vernisajul expoziției „Simboluri ale puterii. Tronuri domnești și regale”, organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României din București, astăzi, 27 noiembrie 2026.
Expoziția face parte din proiectul „Patrimoniu care unește”, o inițiativă prin care cele două instituții muzeale își propun să valorifice și să promoveze patrimoniul cultural național printr-un schimb de exponate. Astfel, piese reprezentative din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României vor fi prezentate publicului albaiulian, în timp ce bunuri culturale din patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia vor fi expuse la București, transmit organizatorii.
În cadrul acestui parteneriat, o serie de fotografii și documente istorice legate de actul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, aparținând muzeului albaiulian, vor fi expuse începând cu 1 decembrie în cadrul unei expoziții speciale organizate în Capitală. Muzeul bucureștean va avea un program special cu ocazia Zilei Naționale a României, fiind deschis publicului în intervalul 09:00–17:00, cu acces gratuit pentru toți vizitatorii.
,,Expoziția „Simboluri ale puterii. Tronuri domnești și regale” aduce în fața publicului piese de o valoare istorică și simbolică deosebită, oferind vizitatorilor prilejul de a descoperi evoluția reprezentării autorității domnești și regale în spațiul românesc, dar și de a cunoaște personalitățile care au marcat istoria modernă a României.
Un element de atractivitate al vernisajului îl vor constitui momentele de reconstituire istorică, prin intermediul cărora va fi recreată atmosfera curților domnești și regale de odinioară. Reenactorii vor da viață unor personaje reprezentative ale epocilor evocate în cadrul expoziției, printre care se vor număra arnăuții, membri ai gărzilor domnești din vremea lui Grigore Dimitrie Ghica. De asemenea, publicul va avea ocazia să admire o replică a uniformei militare purtate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Aceste momente de istorie vie vor completa discursul expozițional, oferind vizitatorilor o experiență muzeală inedită, în care obiectele de patrimoniu vor fi puse în valoare prin reconstituirea atmosferei epocilor cărora le aparțin.”, a explicat Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, într-un comunicat de presă.
Prin proiectul „Patrimoniu care unește”, cele două muzee construiesc o punte culturală între București și Alba Iulia, punând în valoare patrimoniul comun și contribuind la o mai bună cunoaștere a istoriei naționale.
Organizarea acestei expoziții în preajma zilei de 1 Decembrie, în orașul-simbol al Marii Uniri, conferă demersului o semnificație aparte, reafirmând rolul patrimoniului cultural în păstrarea memoriei istorice și consolidarea identității naționale.
Organizatorii evenimentului sunt Guvernul României, Consiliul Județean Alba, Ministerul Culturii, Muzeul Național de Istorie a României din București și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.
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