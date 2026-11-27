Turismul în Alba, în cădere liberă: Cu aproape 43% mai puțini turiști în septembrie 2026 decât în august. Județul, pe ultimul loc în Regiunea Centru la gradul de ocupare

Turismul din județul Alba a înregistrat o scădere semnificativă în luna septembrie 2026, comparativ cu luna anterioară, potrivit datelor Direcției Regionale de Statistică Alba, transmise vineri, 27 noiembrie 2026.

Atât numărul turiștilor cazați în structurile de primire turistică, cât și cel al înnoptărilor au fost mai mici față de august 2026. În total, aproximativ 24.000 de turiști au fost cazați în unitățile turistice din județ.

Mai mult decât atât, Alba a înregistrat cea mai mică valoare din regiune în ceea ce privește indicele de utilizare netă a locurilor de cazare, de 15,7%.

Principalii indicatori ai structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare, în județul Alba, în luna septembrie 2026

În luna septembrie 2026 în unitățile turistice din județul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazați 24013 turiști ( reprezentând 1,8% din numărul turiștilor înregistrați la nivel național, 1321769 turiști ), înregistrându-se scădere cu 17864 persoane (-42,7%) față de luna anterioară și creștere cu 104 persoane (+0,4%) față de luna corespunzătoare din anul 2025. Majoritatea turiștilor au fost cazați în hoteluri (45,2%), pensiuni agroturistice (21,0%), apartamente și camere de închiriat (12,4%) și pensiuni turistice (10,0%).

Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică din județ (cu minim 10 locuri pat) înregistrat în septembrie 2026 a fost de 39316, mai puțin cu 36181 înnoptări (-48,6%) față de luna anterioară și cu 950 înnoptări (-2,4%) față de luna septembrie 2025. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare în această lună a fost de 1,64 zile, mai mică decât cea înregistrată în septembrie 2025 (1,68 zile)

În luna septembrie 2026 în unitățile turistice din județul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazați 24013 turiști ( reprezentând 1,8% din numărul turiștilor înregistrați la nivel național, 1321769 turiști ), înregistrându-se scădere cu 17864 persoane (-42,7%) față de luna anterioară și creștere cu 104 persoane (+0,4%) față de luna corespunzătoare din anul 2025. Majoritatea turiștilor au fost cazați în hoteluri (45,2%), pensiuni agroturistice (21,0%), apartamente și camere de închiriat (12,4%) și pensiuni turistice (10,0%).

Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică din județ (cu minim 10 locuri pat) înregistrat în septembrie 2026 a fost de 39316, mai puțin cu 36181 înnoptări (-48,6%) față de luna anterioară și cu 950 înnoptări (-2,4%) față de luna septembrie 2025. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare în această lună a fost de 1,64 zile, mai mică decât cea înregistrată în septembrie 2025 (1,68 zile)

Turismul în Regiunea Centru în luna septembrie 2026

Numărul sosirilor, înregistrate în structurile de primire turistică în luna septembrie 2026, în Regiunea Centru, a fost de 295671 (22,4% din numărul sosirilor înregistrate la nivel național) și înregistrează o scădere cu 26,1% față de luna anterioară. În luna septembrie 2026, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în Regiunea Centru, sosirile în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat o creștere cu 16786 persoane (+6%).

Cele mai multe sosiri s-au înregistrat în județul Brașov (116405), reprezentând 39,4% din totalul regional, iar cele mai puține sosiri înregistrate au fost în județul Harghita (14813), reprezentând 5% din totalul regional.

Sosirile în hoteluri dețin un procentaj de 58,7% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică, fiind urmate de cele din apartamente și camere de închiriat cu 12,1%, pensiuni turistice cu 10,4% și pensiuni agroturistice cu 9,8%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna septembrie 2026 au fost de 558660, reprezentând 19,9% din totalul la nivel național, în scădere cu 29,9% față de luna anterioară și în creștere cu 5,2% față de luna corespunzătoare din anul 2025.

Înnoptările în hoteluri dețin ponderea cea mai mare pondere din numărul total de înnoptări (59,4%), fiind urmate de apartamente și camere de închiriat (12,1%), pensiuni agroturistice (9,8%) și pensiuni turistice (9,6%).

Durata medie a sejurului, la nivelul Regiunii Centru, în luna septembrie 2026, a fost de 1,89 zile, iar la nivel județean, cea mai mare durată a sejurului s-a înregistrat în județul Covasna (4,34 zile) și cea mai mică în județul Sibiu (1,42 zile).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna septembrie 2026 de 26,5% pe total structuri de cazare turistică, peste nivelul înregistrat în luna septembrie 2025 (26%) și sub indicele calculat la nivel național (30,5%). Județul Covasna a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacității de cazare (45,1%), fiind urmat de județele ; Mureș (35,6%), Sibiu (29,7%), Brașov (24,5%), Harghita (17,3%), iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Alba (15,7%).

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