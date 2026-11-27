Cum va fi vremea în Alba Iulia de 1 Decembrie 2026: Ce temperaturi sunt anunțate de meteorologi de Ziua Națională

Prognoza meteo pentru marți, 1 Decembrie 2026, indică o zi rece, cu temperaturi negative dimineața și valori în jurul pragului de îngheț la orele prânzului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar probabilitatea de precipitații este redusă.

Alba Iulia se pregătește pentru manifestările dedicate Zilei Naționale a României, iar condițiile meteorologice anunțate pentru 1 Decembrie 2026 indică o zi de iarnă autentică. Potrivit estimărilor disponibile pe platformele de prognoză meteo, temperaturile vor fi scăzute, în special în primele ore ale dimineții.

Conform datelor meteorologice consultate de ziarulunirea.ro, temperatura minimă ar putea coborî până la aproximativ -8 grade Celsius, în timp ce maxima zilei este estimată în jurul valorii de 0–2 grade Celsius. Cerul va prezenta înnorări temporare, dar sunt așteptate și intervale cu soare.

Temperaturi negative în prima parte a zilei

Dimineața de 1 Decembrie 2026 va fi deosebit de rece la Alba Iulia. În intervalul 7:00–9:00, temperaturile ar putea ajunge la valori cuprinse între -7 și -8 grade Celsius.

Pe parcursul dimineții, vremea se va încălzi treptat. La ora 10:00 sunt estimate aproximativ -5 grade Celsius, iar în jurul prânzului temperaturile ar putea ajunge la -2 grade Celsius.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în cursul după-amiezii, când termometrele ar putea indica aproximativ 1 grad Celsius.

Sunt așteptate precipitații de Ziua Națională?

Estimările disponibile indică, în acest moment, o probabilitate redusă de precipitații pentru 1 Decembrie. Nu sunt prognozate precipitații semnificative sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare.

Vântul este estimat să fie slab, însă temperaturile negative din prima parte a zilei vor accentua senzația de frig.

Cum va fi vremea la manifestările de 1 Decembrie din Alba Iulia

Pentru cei care vor participa la evenimentele dedicate Zilei Naționale 2026, condițiile meteorologice ar putea fi favorabile desfășurării manifestărilor în aer liber, în absența precipitațiilor.

Totuși, temperaturile apropiate de pragul de îngheț la orele prânzului și valorile mult mai scăzute din cursul dimineții impun îmbrăcăminte adecvată sezonului rece.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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