Foto: Student Sport Alba Iulia, prima victorie în Liga 2! Maya Csaszar – 8 goluri în weekend!

Student Sport Alba Iulia, prima victorie în Liga 2, la fotbal feminin! Maya Csaszar – 8 goluri în weekend!

Student Sport Alba Iulia, care colaborează cu Corvinul Hunedoara, a reușit prima victorie în Liga 2 la fotbal feminin. A fost succesul pe teren propriu, unul categoric 5-1 (3-0), cu Olimpia Gherla, goluri marcate de Antonia Ciulea – dublă și Maya Csaszar – triplă și, venit după remiza de la Arad.

Gruparea albaiuliană este pe locul 6 al Seriei 2, cu 4 puncte (golaveraj 7-24), iar runda viitoare este deplasare la CS Vâlcea, duminică, 4 octombrie.

Și la Under 17 a fost un succes categoric, 5-2 (2-0) cu UTA Arad, cu intervenții excelente ale goalkeeeprului Andreea Cotoară. Toate cele 5 goluri au fost marcate de Maya Csaszar (totalizează 8 în acest weekend), aceasta anunțându-se un nume de reținut pentru fotbalul feminin. După două etape, prima poziție în Seria 4, cu maximum de puncte (golaveraj 8-3). Sâmbătă, 3 octombrie, deplasare la LPS Bistrița.

La Under 15, primul eșec stagional, în deplasare cu CSM Reșița, 0-2 (0-0), meci contând pentru etapa a treia, în care s-a distins portarul Victoria Stroe (a mențiunt tabela imaculată până aproape de final) Locul 3 în Seria 7, cu 6 puncte (5-3 golaveraj), iar etapa viitoare stă.

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