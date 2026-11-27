Festival De România aduce, începând de mâine, la Alba Iulia artiști de calibru: Cargo, Hara, Narcisa Suciu, RIFF și Gașca Zurli

Oamenii din județul Alba și vizitatorii care vor fi prezenți zilele acestea la Alba Iulia se vor bucura de diferite spectacole susținute de artiști de calibru precum: Cargo, Hara, Narcisa Suciu, RIFF și Gașca Zurli, în cadrul Festival De România®.

Vibe de festival, în Piața Cetății

Festival De România®, partea cea mai vibrantă și mai așteptată, în fiecare an, a evenimentelor dedicate Zilei Naționale se transformă în 2026 într-un adevărat maraton muzical, întins pe nu mai puțin de patru zile. Sute de artiști, o desfășurare logistică impresionantă, sunet la superlativ – sunt ingredientele cu care organizatorii îi așteaptă pe românii care vin la Alba Iulia, din toate colțurile țării, și, mai departe, din toată Europa.

„Încălzirea” se va face pe 28 noiembrie, de la 19:00, odată cu deschiderea oficială a Târgului de Crăciun. GAȘCA ZURLI e pregătită să livreze o oră de bucurie pură, pentru mici și mari, deopotrivă.

Pe 29 noiembrie, de la 19:00, tot pe scena din Piața Cetății, avem privilegiul să ascultăm și, obligatoriu, să îi facem backing vocals pe câteva mii de glasuri uneia dintre cele mai bune voci ale României, Narcisa Suciu. În deschidere, de la ora 18:00, un proiect local ce merită, la rândul său, susținut și aplaudat: Daniel Avram și Școala de Folk a Palatului Copiilor din Alba Iulia.

În seara de 30 noiembrie, de la 18:00, e loc de rock, într-un triplu-show garantat de CARGO, HARA și legendele rock-ului autohton – RIFF, într-un maraton muzical autentic, de esență 100% românească.

Alba Unește România e mai mult decât o declarație, e un adevărat regal de folclor, ce va aduna voci uriașe ale muzicii populare din toate regiunile istorice ale României, pe 1 Decembrie, începând de la ora 16:00.

Seara de 1 Decembrie va culmina, la ora 20:30, cu un foc de artificii „La mulți ani, România!”, care va transforma cerul Cetății Alba Carolina într-o explozie de lumină și culoare, la încheierea celor patru zile de sărbătoare.

Accesul publicului la toate spectacolele din Piața Cetății este liber.

Artă dramatică la superlativ și concert Enescu – Rapsodia Română, la Casa de Cultură a Sindicatelor

Baltagul, cu magistrala Maia Morgenstern în rolul central, este piesa de rezistență programată pe 28 noiembrie, de la ora 17, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Spectacolul, regizat de Toma Hogea, este o producție a Ateneului Național din Iași ce aduce, pe scena de la Alba Iulia, una dintre operele esențiale ale românilor.

3500 de lumânări aprinse simultan, un cvartet extrem de talentat și muzica marelui George Enescu vor transpune publicul într-o experiență nemaitrăită, până acum, la Alba Iulia. Concertul Multisenzorial – Enescu: Rapsodia Română și universul său este programat pentru 29 noiembrie, de la ora 18, în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor.

Cele două spectacole de excepție, care completează dimensiunea artistică a Festivalului de România®, fac parte dintr-un program cultural oferit cu sprijinul Kaufland.

Accesul la ambele spectacole este gratuit, pe baza de invitație. Cererea a depășit, însă, cu mult numărul de locuri disponibile, astfel că, în această dimineață, ambele evenimente erau „sold out”.

Totul dintr-un click, toate reperele importante disponibile online

www.ziuaromaniei.ro este una dintre noutățile prin care organizatorii facilitează la maximum experiența celor care aleg Alba Iulia pentru a sărbători Ziua Națională. Aici este disponibil programul complet al ediției 2026 Festival De România®, pe zile, ore și locații de desfășurare. Mai mult, pe www.ziuaromaniei.ro sunt disponibile toate informațiile esențiale pentru ca toți participanții să își poată programa în detaliu traseul, accesul și să se poată bucura de vizita la Alba Iulia.

Festival De România® este cel mai important eveniment al fiecărui an, la Alba Iulia, organizat, printr-un efort comun, de Centrul Cultural Palatul Principilor, Primăria Municipiului Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga, Muzeul Național al Unirii și Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia.

Suportul financiar pentru organizarea tuturor manifestărilor dedicate celebrării Zilei Naționale de la Alba Iulia este asigurat de Guvernul României.

Parteneriatele tradiționale cu Elit, Kaufland și EuropaFM asigură, la rândul lor, sprijin real pentru ca Ziua Națională la Alba Iulia să devină o experiență memorabilă pentru fiecare român.

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