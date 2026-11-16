Actualitate

Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Află astăzi dacă scapă de arestul preventiv

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Află astăzi dacă scapă de arestul preventiv

Magistrații Tribunalului Ilfov analizează luni situația fostului candidat la alegerile prezidențiale și vor decide dacă acesta va rămâne în arest preventiv sau va fi plasat sub o măsură preventivă mai blândă.

Judecătorii Tribunalului Ilfov trebuie să stabilească luni dacă se mai impune menținerea măsurii privative de libertate în cazul lui Călin Georgescu, după ce fostul candidat la Președinție a fost trimis în judecată de DIICOT.

În cazul în care magistrații vor decide menținerea arestului preventiv, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi transferat din Arestul Central al Poliției Capitalei într-un penitenciar. Posibilitatea transferului este legată de trecerea dosarului în faza de judecată

Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul reclamat în cauză este estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

16-18 noiembrie 2026 | Vânt și ploi, dar și ninsori la munte, în România: Cod Galben de intensificări ale vântului în Alba, în Munții Apuseni

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

în

16 noiembrie 2026

De

Vânt și ploi, dar și ninsori la munte, în România: Cod Galben de intensificări ale vântului în Alba, în Munții Apuseni România intră sub incidența unui episod de vreme instabilă, cu intensificări ale vântului, ploi însemnate cantitativ și ninsori la altitudini mari. O informare meteo este valabilă în perioada 16 noiembrie, ora 10:00 – 18 […]

Citește mai mult

Actualitate

Traian Băsescu îl taxează pe Nicușor Dan în scandalul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele: „Putea să rezolve totul în doi”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

16 noiembrie 2026

De

Traian Băsescu îl taxează pe Nicușor Dan în scandalul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele: „Putea să rezolve totul în doi” Conflictul dintre președintele Nicușor Dan și jurnalistul Ovidiu Vanghele, izbucnit după o conferință de presă organizată la Palatul Cotroceni, a intrat și în atenția fostului președinte Traian Băsescu. Acesta a comentat public controversa, criticând modul în […]

Citește mai mult

Actualitate

Părinții care amenință sau bat profesorii riscă pedepse mai dure: ,,Școala trebuie să fie un spațiu sigur atât pentru elevi, cât și pentru profesori”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

16 noiembrie 2026

De

Părinții care amenință sau bat profesorii riscă pedepse mai dure: ,,Școala trebuie să fie un spațiu sigur atât pentru elevi, cât și pentru profesori” Părinții din România care amenință sau bat cadre didactice, atât în școală, cât și în afara acesteia, vor risca pedepse mai dure, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputații USR […]

Citește mai mult