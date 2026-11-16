Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Află astăzi dacă scapă de arestul preventiv

Magistrații Tribunalului Ilfov analizează luni situația fostului candidat la alegerile prezidențiale și vor decide dacă acesta va rămâne în arest preventiv sau va fi plasat sub o măsură preventivă mai blândă.

Judecătorii Tribunalului Ilfov trebuie să stabilească luni dacă se mai impune menținerea măsurii privative de libertate în cazul lui Călin Georgescu, după ce fostul candidat la Președinție a fost trimis în judecată de DIICOT.

În cazul în care magistrații vor decide menținerea arestului preventiv, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi transferat din Arestul Central al Poliției Capitalei într-un penitenciar. Posibilitatea transferului este legată de trecerea dosarului în faza de judecată

Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul reclamat în cauză este estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.

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